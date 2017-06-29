Максакова не считает убийство мужа политическим

Беглого бывшего депутата Госдумы Максима Вороненкова убили в Киеве по заказу криминальных авторитетов из России. Такое мнение высказала его вдова и также экс-парламентарий Мария Максакова.

Как передает телеканал «Дождь» 29 июня, Максакова не считает убийство политическим. По ее словам, «Путину это было не нужно». Она считает, что следы убийц приводят к российским криминальным авторитетам, которые «заказали» Вороненкова банде обнальщиков из Днепропетровска. Всей этой схеме, как утверждает Максакова, покровительствовала ФСБ.

Напомним, по делу об убийстве экс-депутата в городе Павлограде Днепропетровской области 15 июня был задержан подозреваемый. После ряда сообщений о непричастности задержанного Максакова заявила, что довольна ходом расследования и сослалась на свое юридическое образование, о котором ранее ничего не было известно.