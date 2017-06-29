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29.06.2017 17:00

Город вложит 14 млн в реставрацию трех старинных дач в Сестрорецке

Бюджет Петербурга вложит 14 миллионов рублей в реставрацию трех старинных дач в Сестрорецке. Как сообщается на сайте госзакупок, 28 июня был объявлен открытый конкурс на реставрацию, сохранение и приспособление двух объектов культурного наследия и еще одного исторического здания в Сестрорецке. Все три дома имеют адрес на Парковой улице, 14. Итоги конкурса подведут 19 июля.

Госзаказчиком выступает АО «Авенариум+», полностью подконтрольное городу и созданное комитетом имущественных отношений в феврале 2017 года специально для курортного развития Сестрорецка и прибрежных посёлков. В этом году в бюджете уже заложены субсидии "Авенариуму" – 70 млн рублей.

Деревянный загородный дом Ф. Р. Витцеля на Парковой, 14, лит. А, – выявленный объект культурного наследия, здание построено в начале ХХ века. Под литерой Б — еще один памятник, объект культурного наследия регионального значения, деревянная дача присяжного поверенного Бориса Николаевича Кана (1900-е годы, стиль «дачный модерн»). Про третью дачу информации нет.

Дача Кана. Фото с сайта Citywalls
Дача Кана. Фото с сайта Citywalls
Виктор Мудров

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Дом Витцеля. Фото с сайта Citywalls
Дом Витцеля. Фото с сайта Citywalls
Виктор Мудров

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До передачи городу постройками распоряжалось Министерство обороны, а в 2013 году их отдали под летний филиал школы №145, где имеются кадетские классы. В советское время эти дома переоборудовали в детскую базу отдыха «Юный связист» Военной академии связи имени С. М. Буденного; в даче Кана, в частности, была библиотека базы.

Сейчас в Сестрорецке сохранилось, по данным Смольного, около 30 дореволюционных дач. Ранее город планировал продать постройки на торгах, но в мае 2015 года на это был наложен мораторий.


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