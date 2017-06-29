18+
(812) 416 77 77 телефон прямого эфира
Профессионал
29.06.2017 15:30
Десятилетие революции: Как iPhone изменил мир

Десятилетие революции: Как iPhone изменил мир

2017-й - это год столетия революции, а также год 10-летия iPhone. Ровно 10 лет назад на мировой рынок поступила первая версия этого смартфона. О том, какая из революций оказала большее влияние на человечество, а также о том, почему новый первый iPhone сейчас стоит порядка 1 млн руб говорили в эфире [Фонтанки.Офис].

На связь со студией интернет-канала [Фонтанка.Офис] вышел программист Слава Карпенко, человек, который русифицировал первый iPhone:

Полную версию этого эфира смотрите на официальном канале "Фонтанки" на YouTube здесь. Текстовую версию интервью со Славой Карпенко читайте на "Фонтанке" в материале "iPhone лучше танка".     

Аудиоподкаст эфира:

 

Архивы передач
Предыдущие материалы
ВКонтакте Facebook LiveJournal Twitter

А самые классные видео вы можете получать с помощью нашего канала в Telegram