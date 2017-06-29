Десятилетие революции: Как iPhone изменил мир

29.06.2017 15:30

2017-й - это год столетия революции, а также год 10-летия iPhone. Ровно 10 лет назад на мировой рынок поступила первая версия этого смартфона. О том, какая из революций оказала большее влияние на человечество, а также о том, почему новый первый iPhone сейчас стоит порядка 1 млн руб говорили в эфире [Фонтанки.Офис].