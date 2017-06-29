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29.06.2017 16:40

Аэрофлот объявляет конкурс на лучшую раскраску самолета

Аэрофлот объявляет конкурс на лучшую раскраску самолета
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Флагман российского воздушного флота дает старт творческому конкурсу «Раскрась самолет Аэрофлота», приуроченному к 95-летнему юбилею компании.

Участникам предлагается создать эскиз ливреи для Airbus A321 и подать свою работу в период с 29 июня по 10 июля 2017 года на сайте конкурса www.afl-paint95.ru или через приложение «Раскрась самолет Аэрофлота», доступное на официальных страничках Аэрофлота в социальных сетях ВКонтакте или Facebook.  

На первом этапе конкурса за опубликованные эскизы будут голосовать пользователи сайта www.afl-paint95.ru. Десять участников с наибольшим количеством голосов выйдут в финал. Следующим этапом станет тайное голосование жюри, в состав которого войдут члены Правления ПАО «Аэрофлот». Они оценят выразительность и оригинальность работ, а затем объявят двух лучших участников. По эскизу победителя конкурса будет раскрашен самолет Airbus A321.

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Кроме того, Аэрофлот учредил солидный призовой фонд. Победитель получит сертификат на перелет бизнес-классом на два лица в любой пункт маршрутной сети авиакомпании. Обладатель второго места получит сертификат на перелет экономклассом. Полная информация о правилах участия размещена на сайте www.afl-paint95.ru.

17 марта 1923 года было создано Российское общество Добровольного воздушного флота — «Добролет». Оно стало родоначальником современного Аэрофлота, поэтому 17 марта является официальным днем рождения национального перевозчика. В 2018 году авиакомпания отметит 95-й день рождения.

АЭРОФЛОТ — лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1062 пункта в 177 странах. В 2016 году Аэрофлот перевез 29 млн человек, а с учетом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 43,4 млн.


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