«Рома» поставил Маноласу ультиматум: или он переходит в «Зенит», или остается
Футбольный клуб «Рома» поставил ультиматум своему защитнику Костасу Маноласу, который приостановил переговоры с «Зенитом». Как сообщает 29 июня спортивный портал Football-italia, римляне предупредили игрока, что он или переходит в петербургскую команду, или остается в итальянской столице. Предложения от других команд рассматриваться не будут.
Напомним, ранее сообщалось, что игрока не устроила привязка его зарплаты к курсу рубля. Из-за этого он даже пропустил контрольное медобследование. По другим данным, Манолас отложил переговоры до понедельника, 3 июля, из-за родов своей жены.
Справка:
В летнее трансферное окно «Зенит» пополнили полузащитники Кристина Нобоа (из «Рубина»), Дмитрий Богаев («Тосно»), Далер Кузяев («Ахмат»), Александр Ерохин («Ростов»), защитник Денис Терентьев («Ростов») и нападающий Дмитрий Полоз («Ростов»). Продолжаются переговоры с полузащитником Леандро Паредесом («Рома»).
Официально покинули «Зенит» защитник Николас Ломбертс (теперь в «Остенде»), полузащитник Мигель Данни («Славия»). Ранее сообщалось, что в аренду в «ПАОК» уйдет полузащитник Роберт Мак.