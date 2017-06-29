«Рома» поставил Маноласу ультиматум: или он переходит в «Зенит», или остается

Футбольный клуб «Рома» поставил ультиматум своему защитнику Костасу Маноласу, который приостановил переговоры с «Зенитом». Как сообщает 29 июня спортивный портал Football-italia, римляне предупредили игрока, что он или переходит в петербургскую команду, или остается в итальянской столице. Предложения от других команд рассматриваться не будут.

Напомним, ранее сообщалось, что игрока не устроила привязка его зарплаты к курсу рубля. Из-за этого он даже пропустил контрольное медобследование. По другим данным, Манолас отложил переговоры до понедельника, 3 июля, из-за родов своей жены.