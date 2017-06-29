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29.06.2017 16:36

Всемирный банк будет бороться с гриппом А с помощью облигаций

Всемирный банк разместил два выпуска облигаций для поддержки разивающихся стран, которые страдают от вспышек инфекционных заболеваний. Инвесторы косвенно вкладываются в лечение массовых эпидемий.

О размещении облигаций Всемирный банк сообщает в пресс-релизе и через официальные аккаунты в соцсетях. Привлечено $320 млн. Предполагается направить их на борьбу с пандемиями, к примеру гриппа А, а также с различными лихорадками, такими, как вирус Эбола. Для аккумулирования средств создан специальный фонд. Особенностью облигационного займа является тот факт, что инвесторы заведомо согласны потерять часть дохода в том случае, если в развивающихся странах вспыхивает пандемия.

Напомним, пандемия гриппа А добралась до России зимой 2015-2016-го. У 80% заболевших обнаружили штам H1N1. В Петербурге от гриппа умерли 452 человека, по России потери составили 11-12 тысяч человек.

 

Справка:

Всемирный банк был создан одновременно с Международным валютным фондом в 1944 году. В него входят 189 стран-членов, крупнейший акционер — США. В состав банка входят Международный банк реконструкции и развития и Международная ассоциация развития. Официально заявленные цели организации – искоренение крайней бедности и обеспечение благосостояния для всех.


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