Всемирный банк будет бороться с гриппом А с помощью облигаций
Всемирный банк разместил два выпуска облигаций для поддержки разивающихся стран, которые страдают от вспышек инфекционных заболеваний. Инвесторы косвенно вкладываются в лечение массовых эпидемий.
О размещении облигаций Всемирный банк сообщает в пресс-релизе и через официальные аккаунты в соцсетях. Привлечено $320 млн. Предполагается направить их на борьбу с пандемиями, к примеру гриппа А, а также с различными лихорадками, такими, как вирус Эбола. Для аккумулирования средств создан специальный фонд. Особенностью облигационного займа является тот факт, что инвесторы заведомо согласны потерять часть дохода в том случае, если в развивающихся странах вспыхивает пандемия.
Напомним, пандемия гриппа А добралась до России зимой 2015-2016-го. У 80% заболевших обнаружили штам H1N1. В Петербурге от гриппа умерли 452 человека, по России потери составили 11-12 тысяч человек.
Справка:
Всемирный банк был создан одновременно с Международным валютным фондом в 1944 году. В него входят 189 стран-членов, крупнейший акционер — США. В состав банка входят Международный банк реконструкции и развития и Международная ассоциация развития. Официально заявленные цели организации – искоренение крайней бедности и обеспечение благосостояния для всех.