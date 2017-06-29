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Туризм
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29.06.2017 16:36

Птица задержала петербургских туристов в Тунисе на 11 часов

Несколько сотен петербуржцев накануне не смогли вовремя ни улететь в Монастир, ни вернуться из него. Пассажиры первого рейса рассказали «Фонтанке», с чего все началось.

Как сообщил 29 июня один из путешественников, борт тунисской авиакомпании Nouvelair Tunisie во вторник, 27-го, покинул курорт почти по графику – в половине восьмого вечера. Но меньше чем через час туристы снова увидели аэропорт Монастира, санитарная зона которого стала для них тюрьмой на следующие 11 часов.

Внятных объяснений, почему летевшее в Петербург воздушное судно через полчаса сменило курс и вернулось, пассажиры так и не получили. По словам читателя, их подвело знание английского. Впрочем, тем, кто говорил и понимал иностранный язык, кто-то из членов экипажа рассказал, что в турбину попала птица и самолёт надо проверить.
 
Неполадки с транспортным средством отложили возвращение сначала на три часа, а потом на неопределённое время. В аэропорту точные сроки назвать не могли. Попытки получить информацию у гидов туристической компании «Экспресс Тур», зафрахтовавшей борт, успехом не увенчались. Там вообще какое-то время были уверены, что самолет благополучно улетел. В итоге за 11 часов никто из компании к ожидающим не пришёл.

«Почти 180 человек, процентов 35 из них – дети. Были даже девятимесячные малыши», – рассказал читатель.

Воду, по его словам, туристы получили в час ночи, чуть позже выдали талоны на гамбургеры. К этому времени работать продолжало единственное кафе, с персоналом которого отношения не заладились у женщины, попросившей для ребёнка горячий чай. Вмешаться попыталась местная полиция, но конфликт всё-таки свели на нет.  

Около двух часов ночи пассажиры решили просить помощи в российском консульстве: ждать устали, да и возвращаться на самолёте, который так долго ремонтируют, не хотелось. Звонили дипломатам несколько раз, но никакой реакции не последовало.

В это время туристов ждали в Петербурге: не только родственники, но и больше сотни «дежуривших» на чемоданах горожан, которые только собирались лететь в Монастир и ждали свой самолёт в Пулково. Он, по всей видимости, у Nouvelair Tunisie единственный летает в Северную столицу.

В шесть утра 28 июня борт все-таки улетел. Самолёт, как рассказал читатель, был всё тот же, разве что экипаж поменяли. Узнать, почему им пришлось всю ночь томиться в аэропорту африканского курорта, людям так и не удалось.

Не удалось это и туроператору «Экспресс Тур». Там «Фонтанке» рассказали, что запросили объяснения у тунисской авиакомпании, но ответа пока не получили. Первую попытку улететь и последующее возвращение самолёта в Монастир подтверждать не стали, сказав, что пассажиры ещё двух задержанных во вторник рейсов в Пулково и в аэропорту Монастира не томились, а ждали дома или в гостиницах.

 


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