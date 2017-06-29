Все пятеро подсудимых по делу об убийстве Немцова признаны виновными
Присяжные в Московском окружном военном суде 29 июня вынесли вердикт по делу об убийстве Бориса Немцова. Все пятеро подсудимых – Заур Дадаев, Анзор Губашев, Шадид Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев, признаны виновными.
Как сообщает «Медиазона», третье совещания коллегии присяжных, голосовавших по 26 вопросом для того, чтобы принять решение по делу, началось утром и продлилось почти 5 часов. После того, как судья ознакомилась с вердиктом и сочла его непротиворечивым, старшина коллегии приступила к его оглашению.
Десять из двенадцати присяжных сочли доказанной вину Заура Дадаева. Именно он, по их мнению, установил слежку, образ жизни политика, купил оружие, SIM-карты и выстрелил в Немцова не менее шести раз. Его также признали виновным, голосами 11 против одного, в незаконном обороте оружия.
Анзор Губашев признан виновным единогласно. Присяжные полагают, что в его функции входило следить за перемещениями и дать условный сигнал Дадаеву, если возникнет какая-либо опасность.
Его брат, Шадид Губашев, признан виновным 11 голосами против одного. По мнению заседателей, он предоставил жилье, скрыл Дадаева, Губашева и погибшего во время задержания Беслана Шаванова после убийства и перевозил их на своей машине. Этим же, по мнению присяжных, помогал непосредственным участникам убийства Темерлан Эскерханов, которого признали виновным 10 голосами против двух.
Помог Дадаеву, Губашеву и Шаванову уехать из Москвы в ночь после убийства, следил за Немцовым и предоставил жилье, по мнению присяжных, Хамзат Бахаев. Но в его отношении было больше всего сомневающихся — виновным его считают 8 из 12 человек.
Всех подсудимых также признали виновными в незаконном обороте оружия.
Последствия вердикта будет обсуждаться 30 июня.
Справка:
Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре Москвы вечером 27 февраля 2015 года. В оппозиционера попали четыре пули из шести, он скончался на месте. По подозрению в убийстве политика были арестованы пять уроженцев Чечни: Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Еще один подозреваемый, Беслан Шаванов, совершил самоподрыв в Грозном на гранате при попытке задержания. Дадаев сначала признался в том, что стрелял именно он, а затем отказался от своих слов, заявив, что сидел дома с насморком и такие показания дал, чтобы отпустили его друзей. В ходе последнего слова перед присяжными ни один из подсудимых свою вину не признал.
Одним из заказчиков убийства, по версии следствия, является бывший офицер батальона «Север» внутренних войск МВД Руслан Мухудинов. За убийство политика исполнителям якобы предлагали 15 миллионов рублей. В настоящее время Мухудинов находится в международном розыске. Свидетельские показания давал командир батальона Алибек Делимханов. Сторона защиты также вызывала в суд бывшего главу «Севера» Руслана Геремеева, у которого Мухудинов работал водителем, однако тот не явился на заседание.