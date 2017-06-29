Все пятеро подсудимых по делу об убийстве Немцова признаны виновными

Присяжные в Московском окружном военном суде 29 июня вынесли вердикт по делу об убийстве Бориса Немцова. Все пятеро подсудимых – Заур Дадаев, Анзор Губашев, Шадид Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев, признаны виновными.

Как сообщает «Медиазона», третье совещания коллегии присяжных, голосовавших по 26 вопросом для того, чтобы принять решение по делу, началось утром и продлилось почти 5 часов. После того, как судья ознакомилась с вердиктом и сочла его непротиворечивым, старшина коллегии приступила к его оглашению.

Десять из двенадцати присяжных сочли доказанной вину Заура Дадаева. Именно он, по их мнению, установил слежку, образ жизни политика, купил оружие, SIM-карты и выстрелил в Немцова не менее шести раз. Его также признали виновным, голосами 11 против одного, в незаконном обороте оружия.

Анзор Губашев признан виновным единогласно. Присяжные полагают, что в его функции входило следить за перемещениями и дать условный сигнал Дадаеву, если возникнет какая-либо опасность.

Его брат, Шадид Губашев, признан виновным 11 голосами против одного. По мнению заседателей, он предоставил жилье, скрыл Дадаева, Губашева и погибшего во время задержания Беслана Шаванова после убийства и перевозил их на своей машине. Этим же, по мнению присяжных, помогал непосредственным участникам убийства Темерлан Эскерханов, которого признали виновным 10 голосами против двух.

Помог Дадаеву, Губашеву и Шаванову уехать из Москвы в ночь после убийства, следил за Немцовым и предоставил жилье, по мнению присяжных, Хамзат Бахаев. Но в его отношении было больше всего сомневающихся — виновным его считают 8 из 12 человек.

Всех подсудимых также признали виновными в незаконном обороте оружия.

Последствия вердикта будет обсуждаться 30 июня.