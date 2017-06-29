Администратор «группы смерти» задержана за покушение на убийство на Камчатке

С крыши многоэтажного дома в Хабаровске сняли девушку. В ее компьютере нашли переписку с «молодым человеком», который в реальности оказался несовершеннолетней жительницей Камчатки, администратором «группы смерти».

Идея организовать смертельную игру с попавшими в сложные жизненные обстоятельства подростками пришла в голову жительнице Камчатского края во время чтения множества статей о «группах смерти». Она, как сообщает 29 июня пресс-служба СК РФ, связалась с одним из администраторов такого сообщества, проживающим на западе страны, и уговорила помочь ей стать такой же, как он.

После прохождения онлайн-подготовки, по версии следствия, девушка (которой еще не исполнилось 18 лет) достигла желаемого статуса и начала искать жертв. Она мониторила страницы в соцсетях, где искала молодых людей, желательно таких же несовершеннолетних, как и она, находящихся в депрессивном состоянии. В этом ей помогали их публикации с мрачными постами, рисунками, музыкой.

Девушка создала несколько аккаунтов с вымышленными именами, как мужчин, так и женщин, и стала переписываться с потенциальными жертвами, приглашая их в игру. Смысл, как и всегда, заключался в прохождении заданий.



«Всего было 50 заданий, и они варьировались по уровню сложности... Данные задания направлены на создание у игрока психотравмирующей ситуации, при которой на последнем этапе он должен покончить жизнь самоубийством», – уверены в Следкоме.

Одной из жертв злоумышленницы едва не стала уже совершеннолетняя жительница Хабаровска. С ней подозреваемая познакомилась, выдавая себя за «молодого человека». В марте этого года их игра дошла до последнего уровня, когда жертва поднялась на крышу многоэтажного дома, чтобы прыгнуть. От рокового шага ее отговорили сотрудники правоохранительных органов.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье 30-105 (покушение на убийство) УК РФ. После чего на Камчатке задержали подозреваемую. У нее изъяли компьютерную технику с перепиской с жертвами, а также дневники, которые она вела. В ближайшее время подозреваемую доставят из Камчатского края в Хабаровск для производства следственных действий.

Первое дело в отношении администратора «групп смерти» возбудили в Петербурге. Обвиняемым стал житель Подмосковья Филипп (Лис) Будейкин, который сознался в двух эпизодах — доведении до самоубийства 15-летней жительницы Астрахани в мае 2016 года (от суицида ее отговорили полицейские) и 16-летней школьницы из Тюмени, которую спасли врачи. В начале июня 2017 года президент Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за доведение до самоубийства с помощью «групп смерти». Максимальное наказание составит шесть лет лишения свободы.