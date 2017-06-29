В Петербурге подпольного банкира за обналичивание 242 млн оштрафовали на сто тысяч

Легким испугом отделался петербуржец, привлеченный по делу о подпольной банковской деятельности. За вывод из легального оборота 242 млн рублей Станислав Большаков оштрафован на сто тысяч рублей и приговорен к условному сроку.

Как сообщили в Санкт-Петербургском горсуде, 29 июня Большаков признан виновным в незаконной банковской деятельности (статья 172 УК, лишение свободы до семи лет), которая выразилась в предоставлении частным клиентам услуг по обналичиванию денежных средств.

«Большаков проводил операции в качестве одного из организаторов подпольного банка через подставные фирмы», – уточнили в Горсуде.

Банк действовал с марта 2012 года по апрель 2016-го. Через него были обналичены 242 млн рублей. Подсудимый признал вину, согласился на приговор без судебного следствия и остался на свободе. Кировским судом Петербурга он оштрафован на сто тысяч рублей и наказан трехлетним условным сроком.