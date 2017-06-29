Суд не разрешил строить торговый центр на Восстания, 4

Строить торгово-офисный центр на улице Восстания, 4, в бывшем доме Благотворительного общества при Знаменской церкви, не будут. Застройщик так и не получил разрешения от Службы государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга. 26 июня арбитражный суд отказал ООО «Фремад-отель» в иске к надзорному ведомству о выдаче разрешения на строительство по этому адресу.

Как рассказали «Фонтанке» 29 июня источники в градозащитном сообществе, проект реконструкции здания предусматривает снос дворовых флигелей, вместо которых должны были появиться новые шестиэтажные здания. А от лицевого корпуса должны остаться лишь наружные лицевые стены и фрагменты внутренних стен, обеспечивающие пространственную жесткость.

Активисты подчеркивают, что для исторического здания, находящегося в зоне регулирования застройки, возможен лишь демонтаж аварийных конструкций.

Ранее во Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) рассказывали, что застройщик ООО «Фремад-отель» пытался обойти это условие, заказав техническое обследование с выводами об аварийности здания. Комитет по охране памятников (КГИОП) проект согласовал, но градозащитники с ним не согласились и в декабре 2016-го подали к ведомству иск, в котором оспорили выводы техэкспертизы и согласование КГИОП о соответствии проекта зонам охраны. 9 января 2017-го Куйбышевский райсуд признал этот иск правомерным и удовлетворил ходатайство о приостановке выдачи разрешения на стройку. А в мае суд удовлетворил ходатайство активистов о проведении судебной технической экспертизы, которая даст заключение о действительном техническом состоянии здания на Восстания, 4.

По мнению градозащитников, данные техэкспертизы могли быть сфальсифицированы; в частности, прочность кирпичной кладки была занижена, а показатели физического износа и крены здания – завышены. Компания «Бэскит», обследовавшая дом, эти претензии опровергала.

Напомним, ранее сообщалось о трещинах на доме по Восстания, 4. Впервые их увидели во время строительства универмага «Стокманн» на углу улицы Восстания и Невского проспекта.