Вне зависимости от победителя в день финала КК-2017 Дворцовый разведут под гимн «Зенита»
Мосты в Петербурге в ночь после финала Кубка конфедераций, который состоится 2 июля 2017 года, будут разводить под гимн футбольного клуба «Зенит».
Как сообщает «Мостотрест», репродуктор у Дворцового моста в ночь понедельника будет транслировать композицию Василия Соловьева-Седого «Слушай, Ленинград», «когда Кубок долгожданного спортивного события отправится в одну из стран команд-полуфиналистов». Однако с большой долей вероятности туристы из Германии, Чили или Мексики не поймут, почему в честь победы их страны звучит гимн футбольного клуба «Зенит».
Отметим, в день финала Кубка конфедераций автобусы в Петербурге будут работать до 4 утра.
Полную программу поющих мостов читайте здесь.
Справка:
Кубок конфедераций начался в Петербурге 17 июня и завершится на этой неделе, 2 июля. В нем принимают участие 8 футбольных команд со всего мира. В следующем году Петербург и другие города России принимают чемпионат мира по футболу.
Мосты в северной столице «запели» с прошлого лета. Как правило, во время разводки звучит классическая музыка - Чайковский, Глинка, Прокофьев, Свиридов и Глиэр.