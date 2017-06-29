Вне зависимости от победителя в день финала КК-2017 Дворцовый разведут под гимн «Зенита»

Мосты в Петербурге в ночь после финала Кубка конфедераций, который состоится 2 июля 2017 года, будут разводить под гимн футбольного клуба «Зенит».

Как сообщает «Мостотрест», репродуктор у Дворцового моста в ночь понедельника будет транслировать композицию Василия Соловьева-Седого «Слушай, Ленинград», «когда Кубок долгожданного спортивного события отправится в одну из стран команд-полуфиналистов». Однако с большой долей вероятности туристы из Германии, Чили или Мексики не поймут, почему в честь победы их страны звучит гимн футбольного клуба «Зенит».

Отметим, в день финала Кубка конфедераций автобусы в Петербурге будут работать до 4 утра.

Полную программу поющих мостов читайте здесь.