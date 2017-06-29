Соглашением о создании гандбольного «Зенита» займется вице-премьер Рогозин

Процессом соглашения с футбольным клубом «Зенит» и «Газпромом» по созданию гандбольной команды займется вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Об этом в четверг, 29 июня, заявил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв.

«Мы будем обсуждать эту тему с Дмитрием Олеговичем Рогозиным, думаю, что он максимально включится в процесс по созданию гандбольного «Зенита» и поможет нам добиться соглашения. Желание «Зенита» создать гранд европейского спорта по примеру «Барселоны», «ПСЖ» я могу только приветствовать. В прошлом сезоне я побывал на Финале четырех Лиги чемпионов, где участвовала «Барселона», видел, как пять тысяч испанских болельщиков пришли на гандбольный матч в футболках Лионеля Месси. Это говорит о том, что это единая аудитория болельщиков, которую можно привлекать и на гандбольные матчи», – цитирует Шишкарёва пресс-служба Федерации гандбола.

Напомним, в планах «Газпрома» – создание в Петербурге гандбольного и мини-футбольного «Зенита». Ранее в городе уже были организованы одноименная баскетбольная и волейбольная команды. Подробности создания волейбольного клуба «Зенит» читайте в материале «Фонтанки».