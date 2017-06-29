«Теплосеть» выплатит 200 тысяч обожженной кипятком петербурженке

Попавшая в лужу кипятка на Васильевском острове жительница Петербурга спустя полтора года после инцидента отсудила у теплоэнергетиков компенсацию ущерба. Правда, суд более, чем вдвое, сократил сумму иска.

Как сообщает 29 июня пресс-служба прокуратуры города, от горячей воды женщина пострадала в декабре 2015 года, когда прорвало трубопровод на улице Кораблестроителей. Дефектная труба находится в ведении компании «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Врачи оценили вред, нанесенный здоровью истицы, как средний. Моральный ущерб она попросила оценить Василеостровский районный суд.

Инстанция признала справедливость требований, но в оценках с пострадавшей разошлась. Вместо запрошенных 500 тыс. рублей суд обязал «Теплосеть» заплатить 200 тыс. рублей.