Город выбрал подрядчика на ремонт Муринского парка за 370 млн рублей

В Петербурге, наконец, определили, кто проведет капитальный ремонт Муринского парка. Первый этап работ доверили компании «ПРОФИСТРОЙ Северо-Запад». Закончить подрядчик должен в октябре 2018 года.

Информация о результатах конкурса опубликована на сайте госзаказа 29 июня. Победитель снизил стартовую цену примерно на 2 млн — до 371 млн рублей. Судя по конкурсной документации, закончить работы необходимо не позднее 15 октября 2018 года. В перечне — широкий список задач: озеленение, благоустройство, сооружение лыжероллерных трасс, устройство дорожек, валка деревьев и т. п. Преобразиться должен участок, ограниченный Гражданским проспектом, проспектом Луначарского, улицей Руставели и Северным проспектом. Площадь первого этапа работ — 13,25 га.

Напомним, об удручающем состоянии Муринского парка несколько лет говорили чиновники, экологи и местные жители. Зеленая зона больше похожа на свалку. Нет ни оформленных тропинок, ни скамеек, ни детских площадок, ни системы водооотведения. Пойма Муринского ручья покрыта поросолью, да и сам парк полон самосева и сухостоя. Много аварийных деревьев. При этом взяться за парк не могут уже несколько лет. Так, например, «Фонтанка» писала о том, что начать работы планировалось еще в 2016 году, но по ряду причин ремонт отложили.