«Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию очередные дома жилого комплекса «София»!

Еще
15:31 29.06.2017
Пришлите свою новость!
15:25
«Теплосеть» выплатит 200 тысяч обожженной кипятком петербурженке
15:24
Город выбрал подрядчика на ремонт Муринского парка за 370 млн рублей
15:13
Верховный суд отменил приговор по делу об убийстве ректора СПбГУСЭ
15:08
Петербуржцы испугались летающих над городом истребителей
15:02
СМИ: Недопуск России на Евровидение может стоить Украине 200 тыс. евро
14:29
Суд арестовал имущество главы финского сервиса такси Uber
14:24
«Зенит» может подписать 20-летнего защитника «Гремио»
14:19
Сотрудник петербургского НИИ онкологии умер в Греции
14:17
В Петербурге банкротят строителей арктической базы, которую посетили Путин и Медведев
14:16
Роскачество нашло в «Российском» сыре антибиотики
14:05
Cовфед предложил не активировать SIM-карты до проверки паспортных данных
13:54
В метро снова начнут продавать единый проездной для двух столиц
13:53
К гей-параду Хельсинки окрасился в цвета радуги
13:39
Последний день июня в Петербурге будет ветреным
13:39
Медведев: Контрсанкции против Запада продлят до 2019 года
13:33
Кадетский корпус СК РФ на Мойке отремонтируют за 107 миллионов
13:28
СМИ: Украина готовится изменить статус Крыма
13:20
МВД предложило не возбуждать дела по «мелким преступлениям» без подозреваемого
13:14
Судостроительный завод Турку недоплачивает гастарбайтерам
13:05
В СПбГУ открылся уникальный для России Социальный центр переводов
13:05
Студентов из Петербурга послали строить Крымский мост
13:04
«Челси» может перехватить у «Зенита» защитника Костаса Маноласа
13:00
Жители Красного Села остались без воды, света и Интернета
12:53
За аферу с 4 миллионами глава петербургской турфирмы получила 4 года условно
12:40
Финская полиция выпустила инструкцию о поведении при теракте
12:28
Сбежавший из дома четвероклассник прошел пешком 13 км из Отрадного в Петербург
12:25
Петербуржец поставил машину на стоянку на год. Автомобиль пропал
12:15
Экс-глава Минобороны Сердюков вошел в совет директоров КамАза
12:07
Продолжительность жизни в России выросла до рекордных 72 лет
11:54
В день финала Кубка конфедераций автобусы в Петербурге работают до 4 утра
11:40
Арт-инсталляцию о мире особых людей покажут в петербургском ТЦ
11:31
28 кг янтаря и украшений арестовали в торговом центре на Благодатной
11:21
Погибшего под Выборгом водителя из машины вырезали спасатели
11:04
Рабочие тушили пожар над будущим метро на Туристской
10:57
Состоятельный петербуржец забыл о налогах и поплатился кроссовером
10:48
Бомбу на "Владимирской" не нашли
10:39
В Москве нашли надгробную плиту приближенной Петра I
10:23
Роналду покинул Россию из-за рождения двойни
10:15
Из Финляндии в Эстонию контрабандой вывезли 180 тонн мусора
10:09
Петербуржец просит найти сына, не вернувшегося со Шри-Ланки
09:58
Встреча одноклассников в Весёлом Посёлке закончилась смертью двух человек
09:40
Умер экс-солист «Иванушек International» Олег Яковлев
09:32
Метро «Владимирская» в утренний час пик закрыли для пассажиров
09:29
Гимнастка Мамун готова научить сборную России по футболу дисциплине
09:21
Счетная палата обратилась в Генпрокуратуру и СК после проверки Минздрава
09:09
В Петербурге двое гвардейцев не поделили машину из-за долгов
09:01
На Красненьком кладбище нашли тело бывшего заключённого в «адидасах»
08:53
Кабмин не видит конфликта интересов в назначении сына Рогозина руководителем авиастроительных компаний
08:45
Школьница пострадала при взрыве смартфона на Урале
08:37
Защитные жалюзи не спасли от вора «Евросеть» на Испытателей
08:29
Заблокированные на Украине российские сайты восстанавливают трафик
08:21
В ДТП в Янино байкер погиб, на Софийской – серьезно ранен
08:13
В Минобороны назвали «удобной целью» новый британский авианосец
08:05
Американским военным запретят пользоваться ПО «Лаборатории Касперского»
02:24
“Гадкий я” снова станет гадким - в последний раз
02:05
В кино покажут экранизацию романа Стивена Фрая
01:53
Танцевальный марафон Open Look начнется в Летнем саду
01:40
Tequilajazzz включит летнюю громкость
01:20
В кино акулы сожрут девушек
00:49
РФ и Грузия хотят упростить визовый режим для экипажей самолетов
00:41
Российский Ан-30Б выполнит наблюдательный полет над Эстонией
00:30
В США рассказали о массовом поражении физиков на ядерном объекте
00:21
Клаудио Браво о трех отраженных пенальти: Это не случайность
00:12
Автомобиль врезался в толпу у вокзала в Лондоне
00:08
США объявили о введении новых мер безопасности для гражданской авиации
28/06
Лавров: НАТО многократно нарастило силы в Европе
28/06
Сборная Чили вышла в финал Кубка конфедераций
28/06
В Харькове демонтировали барельеф Жукову
28/06
«Дальпитерстрой» за свой счет осветит Школьную
28/06
Цены на нефть растут
Предыдущие новости
Архив материалов
Строительство Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
29.06.2017 15:21

«Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию очередные дома жилого комплекса «София»!

«Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию очередные дома жилого комплекса «София»!
«Группа ЛСР»

Отличная новость для новоселов: готовы 11 и 17 дома жилого комплекса «София» во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

В доме №11 всего 240 квартир, большинство уже реализовано, но еще есть выбор одно-, двух- и трехкомнатных квартир площадью от 38 до 88 кв.м. Жители этого дома получат ключи до 30 сентября 2018 года. Важное преимущество дома№11 – близкое расположение к будущей станции метро «Проспект Славы». В доме №17 355 квартир, здесь все квартиры уже проданы, жители получат ключи до 30 сентября 2017 года. Кроме того, введен в эксплуатацию подземный паркинг на 122 машиноместа, продажи парковочных мест откроются в ближайшее время.

Жилой комплекс «София» близится к завершению – сдано уже 18 корпусов, строятся еще 4. Строительство этих домов идет в плановом режиме, все они будут введены в эксплуатацию в этом году. Это 1197 квартир общей площадью 63 907,4  кв. м. На сегодняшний день выполнена большая часть строительно-монтажных работ, производятся отделка, остекление балконов, фасадные работы и устройство внутренних инженерных сетей. 

«София» – крупный проект комфорт-класса. Новоселы первых сданных домов уже оценили преимущества соседства с живописной парковой зоной с системой озер и красивой действующей церковью. С северной стороны расположен Парк Интернационалистов, с южной – парк Героев-Пожарных.

На обширной территории комплекса организованы пешеходные аллеи, спортивные площадки с турниками и тренажерами, игровые комплексы для детей, участки для выгула собак и велодорожки. Предусмотрено строительство двух детских садов на 220 и 160 детей, школы на 825 учеников. В радиусе километра расположены сразу несколько продуктовых гипермаркетов и развлекательных центров.

Узнать больше о жилых комплексах, квартирах и условиях приобретения недвижимости можно в офисах продаж «Группы ЛСР» или по телефону (812) 325-01-01. Бесплатный федеральный номер: 8-800-325-01-01.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР» 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
«Группа ЛСР»
29.06.2017 15:21

«Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию очередные дома жилого комплекса «София»!

Отличная новость для новоселов: готовы 11 и 17 дома жилого комплекса «София» во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.
ЖК «Невские паруса»
29.06.2017 13:07

Setl City ввела в эксплуатацию три корпуса ЖК «Невские паруса»

Setl City ввела в эксплуатацию корпуса 2.1, 2.2, 2.3 ЖК «Невские паруса» в Невском районе Санкт-Петербурга.
«Энфилд»
27.06.2017 17:32

ЖК «Энфилд» получил аккредитацию по военной ипотеке

Первый и второй строящиеся дома квартала «Энфилд» аккредитованы «Сбербанком» по программе военной ипотеки.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Апелляция: Смольный расторг контракт с Инжтрансстроем недобросовестно
Новостройки Петербурга опережают Москву по объему квартир с отделкой в 3,5 раза
На Парнасе началось строительство детского сада и школы
Дольщик пытается обанкротить «Дальпитерстрой»
На водонапорной башне на Охте появились расписные шестеренки и чугунные колонны
Рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило Setl Group долгосрочный кредитный рейтинг «B+»
В первом квартале в Петербурге побиты рекорды ввода элитного жилья
На улице Гастелло появится элитный жилой комплекс
«ЛенСпецСМУ» подумает о достройке проблемного «Охта-Модерн»
Комендантский проспект продлят до реки Каменки
С окнами на Неву. Какие дома на набережных есть в Петербурге
Как в Петербурге выбирают цвета для домов?
Зелёный квартал на Царскосельских холмах
Пять причин поселиться на набережной
Топ-10 бюджетных квартир в комфорт-классе
«Горожане», пишите Путину
Почему петербургские промзоны превращаются в лучшее место для жизни?
Дольщики «Звезды» пронеслись мимо конкурсной массы
Какие инновации нужны строительному рынку Петербурга
Будущее новостроек – за совместным проектированием
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Напишите Тинькову в Telegram

Плохой Petya! Эксперт показал, как работает мониторинг кибератак

Андрей Чепакин

Лыжники улетели в белую ночь

Новости компаний
«Группа ЛСР»
29.06.2017 15:21
«Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию очередные дома жилого комплекса «София»!
Отличная новость для новоселов: готовы 11 и 17 дома жилого комплекса «София» во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.
ЖК «Невские паруса»
29.06.2017 13:07
Setl City ввела в эксплуатацию три корпуса ЖК «Невские паруса»
Setl City ввела в эксплуатацию корпуса 2.1, 2.2, 2.3 ЖК «Невские паруса» в Невском районе Санкт-Петербурга.
«Энфилд»
27.06.2017 17:32
ЖК «Энфилд» получил аккредитацию по военной ипотеке
Первый и второй строящиеся дома квартала «Энфилд» аккредитованы «Сбербанком» по программе военной ипотеки.
Ultra City
27.06.2017 13:21
«Северный город» приступил к отделке МОП в Ultra City
В ЖК Ultra City, который компания «Северный город» возводит на Комендантском проспекте, начался один из заключительных этапов строительства
«Главстрой-СПб»
27.06.2017 11:59
«Главстрой-СПб» запустил семейный квест «Строим главное»
Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», объявляет о старте семейного квеста «Строим главное».
«Эталон ЛенСпецСМУ»
27.06.2017 10:38
В Группе «Эталон» поздравили 4000-го покупателя с начала 2017 года
26 июня 2017 года в Центральном офисе Группы «Эталон» (бренд в Петербурге – «Эталон ЛенСпецСМУ») поздравили 4000-го покупателя с начала года.
«Город мастеров»
26.06.2017 16:23
Аккредитован второй этап строительства ЖК «Город мастеров»
Второй этап строительства жилого комплекса комфорт-класса «Город мастеров», который компания «Строительный трест» возводит в пос. Большое Исаково Калининградской области, аккредитован Сбербанком.
«YouПитер»
23.06.2017 16:51
Аккредитован корпус №16 квартала «YouПитер
Дом №16 получил аккредитацию от одного из ведущих банков. «ВТБ24» предоставляет выгодные условия по сниженным процентным ставкам – сейчас ипотеку на покупку строящегося жилья можно оформить со ставкой от 10% годовых.
Ваганов Антон
23.06.2017 15:16
В ЛО появилась первая СРО с полностью сформированным компенсационным фондом
Единственная в Ленинградской области саморегулируемая организация с компенсационным фондом, сформированным в полном объеме - Ассоциация «Строительный комплекс Ленинградской области» 20 июня 2017 года включена в государственный реестр СРО под номером СРО-С-280-20062017.
«Эталон ЛенСпецСМУ»
23.06.2017 10:28
«Эталон ЛенСпецСМУ» отремонтирует дорогу на Русановской улице
«Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») приступило к ремонту дорожного полотна Русановской улицы в ЖК «Ласточкино гнездо».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.