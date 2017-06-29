«Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию очередные дома жилого комплекса «София»!

Отличная новость для новоселов: готовы 11 и 17 дома жилого комплекса «София» во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

В доме №11 всего 240 квартир, большинство уже реализовано, но еще есть выбор одно-, двух- и трехкомнатных квартир площадью от 38 до 88 кв.м. Жители этого дома получат ключи до 30 сентября 2018 года. Важное преимущество дома№11 – близкое расположение к будущей станции метро «Проспект Славы». В доме №17 355 квартир, здесь все квартиры уже проданы, жители получат ключи до 30 сентября 2017 года. Кроме того, введен в эксплуатацию подземный паркинг на 122 машиноместа, продажи парковочных мест откроются в ближайшее время.

Жилой комплекс «София» близится к завершению – сдано уже 18 корпусов, строятся еще 4. Строительство этих домов идет в плановом режиме, все они будут введены в эксплуатацию в этом году. Это 1197 квартир общей площадью 63 907,4 кв. м. На сегодняшний день выполнена большая часть строительно-монтажных работ, производятся отделка, остекление балконов, фасадные работы и устройство внутренних инженерных сетей.

«София» – крупный проект комфорт-класса. Новоселы первых сданных домов уже оценили преимущества соседства с живописной парковой зоной с системой озер и красивой действующей церковью. С северной стороны расположен Парк Интернационалистов, с южной – парк Героев-Пожарных.

На обширной территории комплекса организованы пешеходные аллеи, спортивные площадки с турниками и тренажерами, игровые комплексы для детей, участки для выгула собак и велодорожки. Предусмотрено строительство двух детских садов на 220 и 160 детей, школы на 825 учеников. В радиусе километра расположены сразу несколько продуктовых гипермаркетов и развлекательных центров.

Узнать больше о жилых комплексах, квартирах и условиях приобретения недвижимости можно в офисах продаж «Группы ЛСР» или по телефону (812) 325-01-01. Бесплатный федеральный номер: 8-800-325-01-01.

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