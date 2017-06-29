Почему ленинградцы не спешили покидать город летом 1941-го?

29.06.2017 16:00

29 июня 1941 г. началась эвакуация гражданского населения из Ленинграда. В первую очередь, эвакуировали женщин и детей. При этом многие ленинградцы не спешили покидать город. Кажется, что угроза блокады в те дни еще не была настолько реальной. Подробнее об этом рассказывает Константин Ранкс.

29 июня. В этот день, в 1941 году началась эвакуация женщин и детей из Ленинграда. История эвакуации описывается многими историками, с разных позиций, но в основном все сходятся на том, что в первые даже не дни — недели жители Ленинграда совсем не хотели уезжать из города, хотя как раз в июле были все возможности покинуть город. Несмотря на то, что с 2 июля люфтваффе периодически атаковало Октябрьскую железную дорогу, сообщение было вообщем то регулярным. На фронте же 4 июля были прорваны укрепления бывшей «линии Сталина» южнее города Остров и начались бои за Псков.

Советское командование надеялось сформировать оборонные рубежи севернее, желая использовать долину реки Луги как природный барьер. С "Лужским рубежом" связывали надежды на остановку немецкого наступления не только военные, но и многие простые ленинградцы.

И вот что интересно — в это время население Ленинграда все увеличивалось — за счет эвакуированных и беженцев из Прибалтики и приграничных областей РСФСР. А сами ленинградцы по прежнему не горели желанием отправлять детей, стариков и женщин с маленькими детьми.

Согласно официальной статистике до блокирования города его покинуло около 490 тыс. человек — это были и ленинградцы и жители других городов и сел. А всего за годы войны из города были вывезено около 1.5 млн.человек, не только ленинградцев.

Но что было бы было, если бы эвакуация началась немедленно и организованной сразу в последние дни июня? Могло бы покинуть город больше людей, чем получилось? Трудно оперировать понятиями «если бы», но все же можно предположить, что в зимнем Ленинграде могло остаться гораздо меньше людей, который принято называть иждивенцами, не способных ни сражаться, ни работать на оборону.

История с эвакуацией Ленинграда сыграла огромное значение в науке о действиях в чрезвычайных ситуациях. Стало ясно, что даже прямая и явная угроза не подталкивает людей к принятию мер по обеспечению личной безопасности пока она не становится реально осязаемой.

Больше шансов уцелеть у тех, кто мгновенно начинает выполнять распоряжения специалистов, а еще больше — у тех, кто стараются заранее перебраться в более спокойное место, исходя из предположения, что все всегда будет развиваться плохо.

Возможно, в вашей конкретной жизни никогда ничего страшного не случиться, и стоит пожелать что бы так оно и было. Но лучше всегда заранее продумать, что действительно является ценным для вас, и чем вы можете пожертвовать, что бы обеспечить выживание и себе и близким. «Пути отхода» должны быть намечены. Всегда. На всякий случай.

Все выпуски программы Nota Bene доступны в архиве программ интернет-канала [Фонтанка.Офис].