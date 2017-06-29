Верховный суд отменил приговор по делу об убийстве ректора СПбГУСЭ

Верховный суд отменил оправдательный приговор бывшему федеральному чиновнику по делу об убийстве ректора СПбГУСЭ Александра Викторова. Дело Василия Соловьева направят в Петербург на новое рассмотрение.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Мурад Мусаев, 29 июня судебная коллегия по уголовным дела ВС рассмотрела жалобы родственников ректора и апелляционное представление прокуратуры на приговор Ленинградского областного суда об оправдании Соловьева, который обвинялся в организации убийства по найму.

По словам адвоката, все доводы не согласных с оправданием свелись к его, Мусаева, работе.

«Верховный суд услышал, как я манипулировал присяжными, давил на них, – уточнил защитник. – В их присутствии возражал председательствующему судье, называл имя другого предполагаемого заказчика убийства ректора и так далее. Нарисовали образ адвоката-демона».

Посвящение жалоб Мусаеву подтвердила «Фонтанке» и потерпевшая сторона. В письме, присланном в редакцию, в частности, указано:

«Сегодня Верховный суд отменил незаконный приговор Ленинградского областного суда, которым Соловьев был оправдан. Суд согласился с доводами нашей жалобы и прокуратуры о многочисленных нарушениях, допущенных в ходе процесса, и недопустимости методов работы адвокатов Соловьева».

Василий Соловьев был оправдан присяжными в ноябре 2016 года (его сочли невиновным десять человек из двенадцати). Он был выпущен из-под ареста. По словам Мурада Мусаева, с тех пор его подзащитный ни разу не пересек границу России.

«Мы предполагали отмену оправдательного приговора, и Соловьев не хотел, чтобы у обвинения была возможность манипулировать выездными штампиками как доказательством того, что подсудимый намеревается скрыться», – добавил Мусаев.

У защиты есть еще одна инстанция. Сегодняшнее апелляционное определение об отмене приговора будет обжаловано в порядке надзора в президиум Верховного суда. Вместе с тем, материалы уголовного дела вернут в Ленинградский облсуд. Если президиум ВС подтвердит законность отмены приговора, ожидается новый процесс.

Ректор Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики Александр Викторов был застрелен во Всеволожске в сентябре 2012 года. Исполнители убийства получили до 17 лет колонии. Василий Соловьев был задержан летом 2015-го в статусе заказчика. По версии следствия, Соловьев, ранее работавший в вузе со своим отцом, после прихода Викторова оказался под риском разоблачения за финансовые нарушения объемом 1 млрд рублей. Присяжные сочли версию несостоятельной.

После ухода из ГУСЭ Соловьев работал начальником аппарата вице-губернатора Петербурга Филимонова, в правительстве Московской области, руководителем подмосковного Госстройнадзора, возглавлял «Спецстройсвязь» при Спецстрое России.