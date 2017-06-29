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29.06.2017 15:49

«Поющие мосты» на неделю меняют репертуар

В ночь с 30 июня на 1 июля Дворцовый мост начнет исполнять новую программу. Целую неделю он будет «петь» произведения Василия Соловьева-Седого — причем, как хиты, так и малоизвестные сочинения. «Тальяночка», «Соловьи», «Вечер на рейде», и, конечно, «Вечерняя песня» («Слушай, Ленинград»), которую болельщики «Зенита» превратили в свой гимн, будут радовать полуночников, пришедших посмотреть на разведение мостов.

Такой выбор обусловлен юбилейным годом композитора — 25 апреля исполнилось 110 лет со дня его рождения, и «Поющие мосты» завершают праздничный цикл мероприятий.


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Как уже предупреждали организаторы проекта, музыка в проекте звучит исключительно инструментальная, и песни — тоже в переложении для инструментов. Найти такие версии было непросто, поэтому, например, «Подмосковные вечера» прозвучат в джазовой обработке.

Следующая смена репертуара ждет горожан в конце июля — в ночь с 28 на 29 июля и до 1 августа (в течение трех ночей) возле Дворцового моста будет звучать программа ко Дню военно-морского флота. А в последние летние дни Петербург будет засыпать под музыку Андрея Петрова.

Фонтанка.ру


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