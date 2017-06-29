Петербуржцы испугались летающих над городом истребителей

Шесть истребителей пролетели над Петербургом днем 29 июня. Самолеты напугали не только детей, но и взрослых.

Несмотря на то что в этом году на Военно-морском салоне практически отсутствует авиация, в редакцию «Фонтанки» поступило сразу несколько писем с сообщением об истребителях.

«Над жилыми домами с рёвом пролетели 6 военных истребителей. Распугали детей», – недовольны петербуржцы.

Самолёты заметили летящими на небольшой высоте над Невским районом, например на улице Дыбенко, по словам очевидцев, они двигались «в направлении Ладожского озера».

Представители организаторов Военно-морского салона подтвердили «Фонтанке», что воздушные суда принимали участие в Военно-морском салоне на Васильевском острове.

Напомним, мероприятие проходит с 28 июня по 2 июля в «Ленэкспо». В этом году было отменено традиционное шоу пилотажных групп — их заменил пролет авиации 6-й армии ВВС ПВО. Зато привезли рекордное количество кораблей — сразу 50.