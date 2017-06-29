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29.06.2017 15:02

СМИ: Недопуск России на Евровидение может стоить Украине 200 тыс. евро

Европейский вещательный союз (ЕВС) пригрозил Украине штрафом в размере в 200 тыс. евро из-за задержек в организации Евровидения-2017 и отказа от сотрудничества  по вопросу об участии в конкурсе российской участницы.

Как сообщают СМИ, с таким заявлением ЕВС, организатор конкурса, выступил 29 июня. Контрольная группа «Евровидения» рекомендовала оштрафовать Национальную общественную телерадиокомпанию Украины (НОТУ) из-за того, что действия Украины отвлекли внимание от соревнования, а репутация бренда оказалась под угрозой.

Как позже заявил телеканалу 112 Украина глава НОТУ Зураб Аласания, решение будет обжаловано. Также рассматривался вариант отстранить Украину от участия в дальнейших конкурсах.

Напомним, международный музыкальный конкурс Евровидение-2017 состоялся в Киеве в мае 2017 года. Представительнице России Юлии Самойловой запретили въезд на Украину, так как певица выступала в Крыму. Первый канал отказался от трансляции шоу. Певица выступит на конкурсе в следующем году в Израиле.

 


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23.06.2017 16:44
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Tele2 стала партнером триатлона Vyborgtri, который пройдет в Выборге 25 июня в рамках спортивного проекта Tour De Vyborg.
«Добрый – ЗАбег!»
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