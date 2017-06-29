«Зенит» может подписать 20-летнего защитника «Гремио»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» нашел новую трансферную цель — флангового защитника бразильского «Гремио» Карлоса Тавареса.

Как сообщает 29 июня итальянское спортивное издание Tuttomercatoweb, сделка состоится в ближайшее время при согласии руководства латиноамериканской команды.

В текущем сезоне чемпионата Бразилии, выступая на правах аренды в «Сан-Паулу», 20-летний Карлос Таварес сыграл в десяти матчах и отдал две результативные передачи.

Справка:

В летнее трансферное окно «Зенит» уже пополнили полузащитники Кристиан Нобоа (из «Рубина»), Дмитрий Богаев («Тосно»), Далер Кузяев («Ахмат»), Александр Ерохин («Ростов»), защитник Денис Терентьев («Ростов») и нападающий Дмитрий Полоз («Ростов»). Продолжаются переговоры с защитником Костасом Маноласом, полузащитником Леандро Паредесом (оба – из «Ромы»).

Официально покинули «Зенит» защитник Николас Ломбертс (в «Остенде»), полузащитник Мигель Данни («Славия»). Ранее сообщалось, что в аренду в «ПАОК» уйдет полузащитник Роберт Мак.