Сотрудник петербургского НИИ онкологии умер в Греции

В Греции при невыясненных обстоятельствах скончался сотрудник петербургского НИИ онкологии Михаил Васильев. Его тело не могут перевезти на родину из-за утраченной страховки.

Как сообщили «Фонтанке» 29 июня знакомые Васильева, он полетел в Грецию на научную конференцию Европейского общества желудочно-кишечной и абдоминальной радиологии (ESGAR). Мероприятие проводилось 20-23 июня в Афинах. Тело 35-летнего специалиста нашли 27 июня в отеле города Салоники. Следов насилия не нашли, в номере был порядок. Установлено, что россиянин умер 25 июня. В этот же день был зафиксирован его последний вход в социальную сеть.

О проблемах с транспортировкой тела знакомым покойного рассказала его мать, Светлана Михайловна. По ее словам, в номере сына полиция не смогла найти страховку, оформленную для заграничной поездки и позволяющую покрыть расходы на доставку тела за счет страховой компании. Транспортировка оценена в 250-300 тыс. рублей. Тело по-прежнему находится в Салониках.

В пресс-службе НИИ онкологии имени Н. Н. Петрова, расположенном в Песочном, подтвердили смерть сотрудника института, но уточнили, что в Грецию он летал как частное лицо:

«Михаил Владимирович находился в отпуске. Он совместил частное путешествие с посещением конференции, которая, безусловно, была ему интересна как специалисту-рентгенологу с десятилетним стажем. Визу получал лично».

В НИИ добавили, что матери сотрудника будет оказана помощь.

По известным нашему изданию данным, Васильев летал в Грецию по визе, оформленной в Генконсульстве Финляндии в Петербурге.

В Генконсульстве России в Салониках сообщили, что было произведено вскрытие тела Васильева. Причина смерти установлена, но дипмиссии еще неизвестна:

«Документы составлены на греческом языке, они в процессе перевода».

Михаил Васильев работал в НИИ онкологии на отделении лучевой диагностики. Он опубликовал более пятнадцати научных работ, в том числе в иностранных журналах. Состоял в Европейском обществе радиологов (ESR), Санкт-Петербургском Радиологическом обществе (СПРО), Ассоциации онкологов России. Стажировался за рубежом.