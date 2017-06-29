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29.06.2017 14:17
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В Петербурге банкротят строителей арктической базы, которую посетили Путин и Медведев

В Санкт-Петербурге инициировано банкротство гатчинского Опытного завода строительных конструкций (ОЗСК). Самый известный проект предприятия – арктический городок на земле Франца Иосифа, который 4 месяца назад демонстрировали лично Путину и Медведеву.

Иск о банкротстве ООО «ОЗСК» поступил в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 26 июня. Завод – один из крупнейших производителей зданий и сооружений из блок-модулей и металлоконструкций для российских сырьевых компаний.

В копилке строителей – вахтовый городок на 1200 человек на крупнейшем в России Ванкоровском нефтегазовом месторождении, которое будет разрабатывать «Роснефть», городки строителей «Северного» и «Южного потоков». А также — вахтовый городок на Арктических островах, который посетили президент Владимир Путин, глава кабмина Дмитрий Медведев и министр обороны Сергей Шойгу 26 марта, в разгар протестных акций против коррупции в стране. Фотографии, на которых глава государства и премьер в красных куртках позируют на фоне вечных льдов, тогда быстро разлетелись по Сети.

Владельцы банкротящегося предприятия Петр Кулешов и Сергей Величко, согласно данным «Спарк-Интерфакс», также числятся учредителями «Региональной топливной компании» в Москве и пансионата «Эдем» в Краснодарском крае.

Инициатор банкротства ОЗСК – компания «Тестер» из Екатеринбурга. По профилю она занимается электромонтажными работами. Учредитель фирмы  — УК «Металлон». Гендиректор управляющей компании Алексей Елтышев объяснил корреспонденту «Фонтанки», что рассмотрение дела назначено на август и что это «конфликтная ситуация». Об обстоятельствах появления задолженности он говорить отказался. Известно только, что сумма долга, который лег в основу иска, чуть более 3,5 млн рублей. Рассматривать дело будет судья Юлия Ранеева.

В юридическом отделе ОЗСК, в свою очередь, сообщили «Фонтанке», что иск был подан ошибочно. При этом о чьей ошибке идет речь, сказать затруднились. Зато пригрозили ответственностью за разглашение гостайны: «Это гособоронзаказ. У «Фонтанки» есть желание пообщаться с фээсбэшниками?» – заявил нашему корреспонденту сотрудник юридической службы предприятия, который отказался представиться и назвать свою должность.

Справка:

По данным «СПАРК-Интерфакс», основной вид деятельности «ОЗСК» - производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. По состоянию на 2015 год (последние доступные данные) выручка от продажи услуг компании (за минусом НДС, акцизов и т.п.) составила 3,041 млрд рублей, при себестоимости услуг в 2,991 млрд рублей. Чистая прибыль за тот же год — 49,96 млн рублей. При этом кредиторская задолженность за 2015 год — 1, 697 млрд рублей.


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