В Петербурге банкротят строителей арктической базы, которую посетили Путин и Медведев

В Санкт-Петербурге инициировано банкротство гатчинского Опытного завода строительных конструкций (ОЗСК). Самый известный проект предприятия – арктический городок на земле Франца Иосифа, который 4 месяца назад демонстрировали лично Путину и Медведеву.

Иск о банкротстве ООО «ОЗСК» поступил в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 26 июня. Завод – один из крупнейших производителей зданий и сооружений из блок-модулей и металлоконструкций для российских сырьевых компаний.

В копилке строителей – вахтовый городок на 1200 человек на крупнейшем в России Ванкоровском нефтегазовом месторождении, которое будет разрабатывать «Роснефть», городки строителей «Северного» и «Южного потоков». А также — вахтовый городок на Арктических островах, который посетили президент Владимир Путин, глава кабмина Дмитрий Медведев и министр обороны Сергей Шойгу 26 марта, в разгар протестных акций против коррупции в стране. Фотографии, на которых глава государства и премьер в красных куртках позируют на фоне вечных льдов, тогда быстро разлетелись по Сети.

Вместе с Владимиром Путиным побывали сегодня на Земле Франца-Иосифа pic.twitter.com/IA0YbWkke7 — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 29 марта 2017 г.

Архипелаг Земля Франца-Иосифа. Остров Земля Александры. Ледник Кропоткина pic.twitter.com/CvhDawvaYZ — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 29 марта 2017 г.

Владельцы банкротящегося предприятия Петр Кулешов и Сергей Величко, согласно данным «Спарк-Интерфакс», также числятся учредителями «Региональной топливной компании» в Москве и пансионата «Эдем» в Краснодарском крае.

Инициатор банкротства ОЗСК – компания «Тестер» из Екатеринбурга. По профилю она занимается электромонтажными работами. Учредитель фирмы — УК «Металлон». Гендиректор управляющей компании Алексей Елтышев объяснил корреспонденту «Фонтанки», что рассмотрение дела назначено на август и что это «конфликтная ситуация». Об обстоятельствах появления задолженности он говорить отказался. Известно только, что сумма долга, который лег в основу иска, чуть более 3,5 млн рублей. Рассматривать дело будет судья Юлия Ранеева.

В юридическом отделе ОЗСК, в свою очередь, сообщили «Фонтанке», что иск был подан ошибочно. При этом о чьей ошибке идет речь, сказать затруднились. Зато пригрозили ответственностью за разглашение гостайны: «Это гособоронзаказ. У «Фонтанки» есть желание пообщаться с фээсбэшниками?» – заявил нашему корреспонденту сотрудник юридической службы предприятия, который отказался представиться и назвать свою должность.