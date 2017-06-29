Cовфед предложил не активировать SIM-карты до проверки паспортных данных

В Совете Федераций предложили блокировать абонентов сотовой связи, если предоставленные им паспортные данные окажутся недостоверными. Поправки подготовлены ко второму чтению законопроекта, ужесточающего незаконную продажу SIM-карт.

О поправках журналистам РБК 29 июня рассказал представитель сенатора Людмилы Боковой. Как он объяснил, если закон примут, клиентов, указавших в договоре ложные сведения, будут лишать возможности пользоваться мобильной связью. При этом, пока информация не будет проверена, SIM-карта работать не начнет.

Сведения о фамилии, имени, отчестве, дате рождения и прочие данные документа, удостоверяющего личность абонента, операторы смогут проверить в Единой системе идентификации и аутентификации, при помощи электронной подписи, на портале «Госуслуги» и в других информационных системах органов власти.

Напомним, законопроект, обязывающий операторов связи проверять достоверность сведений, был внесен в Государственную думу еще в апреле, 14 июня он был принят в первом чтении. Документ предусматривает не только индивидуальный контроль конкретного покупателя, но и меру, обязывающую корпоративных клиентов отчитываться о всех конечных пользователях.