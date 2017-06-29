В метро снова начнут продавать единый проездной для двух столиц

В петербургском метро возобновляют продажу единого электронного проездного для Москвы и Северной столицы. Первую партию горожане раскупили еще в начале июня.

Как сообщили в пресс-службе метрополитена, карта «Подорожник-Тройка» появится в кассах с 30 июня. Возможность одним проездным оплачивать поездки как в Петербурге, так и в столице быстро оценили жители обоих мегаполисов. Объединённую с «Подорожником» московскую «Тройку» представили 2 июня на Петербургском экономическом форуме. Первая партия в тысячу экземпляров разошлась среди горожан за пять дней. Вторая партия, как говорили на презентации, будет основательнее. В кассы должно поступить 20 тысяч носителей, на которые можно записать проездные обоих городов. Продавать их будут на каждой станции за 60 рублей.

Фото: официальный сайт Петербургского метрополитена

Напомним, пока московские и петербургские специалисты продолжают изучать, как работают карты в разных видах общественного транспорта. Так, сейчас только два турникета – №2 и №3 – пропускают пассажиров с единой картой.

На тот момент, когда «Подорожник-Тройка» поступил в продажу, данных о количестве потенциальных пользователей не было. По итогам первых пяти дней в петербургской подземке новые проездные использовали 500 раз.