Медведев: Контрсанкции против Запада продлят до 2019 года
Ответные санкции России против стран Запада будут продлены до 31 декабря 2018 года.
Как передает РБК, об этом заявил глава правительства Дмитрий Медведев. По его словам, это предложение уже обсуждалось с президентом Владимиром Путиным.
«Вчера ЕС продлил санкции, в очередной раз политика взяла верх над экономикой. Правительство внесет предложение продлить контрсанкции еще на год до 31 декабря 2018 года», — сказал премьер.
Напомним, 28 июня Евросоюз принял решение о продлении на полгода антироссийских санкций, действующих до конца июля 2017 года. Санкции против Крыма были продлены еще на год.
Справка:
Евросоюз принял несколько решений о санкциях в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины. Санкции против Крыма и Севастополя продлеваются ежегодно, они истекают 23 июня. Также в марте 2017 года Евросоюз в очередной раз на полгода продлил персональные санкции в отношении российских и украинских физических и юридических лиц, которых Брюссель признал ответственными за «подрыв территориальной целостности» Украины. В черный список был включен 21 человек.