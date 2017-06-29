Кадетский корпус СК РФ на Мойке отремонтируют за 107 миллионов

На капремонт здания Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следственного комитета РФ (СК) федеральный бюджет выделит 107 миллионов рублей. Таковы условия открытого аукциона, объявление о котором размещено 28 июня на сайте госзакупок. Заявки подаются до 14 июля, сам аукцион состоится 21 июля.

Победитель, как указано в сметной документации, должен будет капитально отремонтировать здания на набережной Мойки, 96, литеры «Б» и «З». Первое находится в глубине квартала с адресом: наб. Мойки, 96, ограниченного набережной Мойки, улицей Декабристов и Юсуповским садом (где ранее располагалась Военная коллегия). Второе выходит непосредственно в сад.

Напомним, до 2008 года этот комплекс зданий, а также прилегающий квартал на Мойке, 98, где когда-то располагался Главный кригс-комиссариат, предполагали отдать шведской компании Ruric AB — под инвестпроект. Шведы намеревались обустроить здесь элитное жилье и сотни тысяч метров коммерческой недвижимости: проект назывался «Театральный», иностранцы успели вложить в него 83 миллиона долларов и даже выселить располагавшийся здесь до 2008 года Военно-транспортный университет железнодорожных войск. В целом проект оценивался в $800 млн. Но участок иностранцам так и не отдали, компания в результате ушла из города. Квартал опустел. В 2014 году в кригс-комиссариат переместилась Консерватория на время ремонта основного здания.

Затем, в ноябре 2014 года, бывшие корпуса Военной коллегии передали Академии СК. Филиал вуза в Петербурге начал работу в 2015 году, а 1 сентября 2016 года открылось и самостоятельное учебное заведение – Санкт-Петербургская академия СК РФ. Ежегодно академия принимает 50 человек. В прошлом году конкурс составил четыре человека на место. Позже, в феврале 2017 года, распоряжением правительства был создан Санкт-Петербургский кадетский корпус СК. 11 апреля он начал первый прием заявлений на обучение. Именно кадетский корпус, куда будут принимать детей после 7 класса, и разместится в двух зданиях на Мойке, на которые выделены федеральные средства под капремонт. Образовательное учреждение выступило госзаказчиком работ.

Дети, которые в этом году будут приняты с кадетский корпус, из-за ремонта на Мойке первые три года будут учиться по другому адресу – на базе школы №204 (Миллионная, д.14). В первый год обучения кадеты будут жить дома, а набор пока осуществляется только из числа петербургских подростков. В корпусе начнут обучаться 320 учеников с 8 по 11 классы. Предполагается, что кадеты в будущем станут студентами Академии СК, после чего займут офицерские должности в Следственном комитете.