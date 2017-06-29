СМИ: Украина готовится изменить статус Крыма

Петр Порошенко поручил изменить статус Крыма в конституции Украины. В ближайшее время проект изменений должна подготовить специальная комиссия.

Об этом 29 июня рассказал депутат Верховной рады Юрий Чижмарь в эфире «5 канала».

«На сегодняшний день Автономная Республика Крым не может уже существовать в составе унитарной страны», — цитируют парламентария СМИ.

Справка:

В марте 2014 года после смены власти на Украине в Крыму был проведен референдум, по результатам которго жители приняли решение о присоединении к России. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

Украинские власти неоднократно заявляли, что результаты референдума нелегитимны, и полуостров должен вернуться в состав Украины.