МВД предложило не возбуждать дела по «мелким преступлениям» без подозреваемого

В МВД считают возможным ввести новый порядок уголовного судопроизводства в отношении некоторых преступлений, по которым подозреваемый правонарушитель не установлен.

Как передает RNS, об этом в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации, посвященных 15-летию со дня введения в действие Уголовно-процессуального кодекса РФ, сообщил начальник управления по организации дознания МВД РФ генерал-майор полиции Сергей Манахов. По его словам, необходимо ввести норму, по которой уголовное дело по преступлениям небольшой или средней тяжести не будет возбуждено, если подозреваемого уже невозможно установить.

Манахов сообщил, что в дознании около 400 тыс. уголовных дел приостанавливается в связи с «неустановлением лица». По его словам, чаще всего это уголовные преступления, связанные с мелкими кражами, сбытом наркотиков и сбытом фальшивых документов.

«Это дела, по которым лицо в принципе установить уже невозможно, но мы проводим полный комплекс следственных действий, иногда это 50, иногда 100 листов, в архивах этих дел очень много. Коллеги, по делам, где следствие необязательно, где очевидно, что лица в течение трех дней мы не установили, наверное, надо вводить новый порядок уголовного судопроизводства», — сказал Манахов.

«По делам небольшой и средней тяжести», — подчеркнул он.

Представитель МВД привел в пример опыт Финляндии, где отказывают в возбуждении уголовного дела, когда «расследование принесет большие расходы и оно просто нецелесообразно».

«Я считаю, что здесь достаточно: обратился гражданин о краже, да, мы не установили это лицо, мы зарегистрировали преступление, составили бланк, похищенные вещи передали в наш ГИЦ на розыск похищенных вещей, признали его (обратившегося гражданина. — Прим. ред.) потерпевшим, дело положили в стол. Найдется (подозреваемое. — Прим. ред.) лицо – возбуждаем дело, проводим полное расследование, выясняем все обстоятельства и дело направляем в суд», — предложил начальник управления по организации дознания МВД.

Он подчеркнул, что МВД расходует большие средства на «лишнее оформление» таких мелких дел.