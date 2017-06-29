Setl City ввела в эксплуатацию три корпуса ЖК «Невские паруса»

Setl City ввела в эксплуатацию корпуса 2.1, 2.2, 2.3 ЖК «Невские паруса» в Невском районе Санкт-Петербурга.

В 25-этажных домах спроектированы студии, 1-комнатные и 2-комнатные квартиры. Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость».

Общая жилая площадь трех корпусов, объединенных подземным паркингом на 52 места, – 26 тыс. кв. м. 85 квартир передадут покупателям с полной чистовой отделкой по последний стандартам Setl City, включающим в себя износостойкий ламинат, фактурные обои под окраску, облицовку стен и полов санузлов плиткой, полный комплект сантехники, межкомнатные двери и входную металлическую дверь.

Отметим, что недавно Setl City приступила к строительству третьей и четвертой очереди ЖК «Невские паруса» в Невском районе Петербурга. В 3-й очереди застройщик возведет два 26-этажных корпуса, в 4-й очереди появится три корпуса высотой от 23 до 26 этажей. Плановый срок сдачи – конец 2019 года.

ЖК «Невские паруса»

Жилой комплекс «Невские паруса» располагается в живописном месте на левом берегу Невы, где русло реки делает крутой поворот. Окна большинства квартир будут иметь вид на воду, а с верхних этажей откроются великолепные панорамы Невы и окрестностей. Setl City обеспечит жильцов развитой торговой инфраструктурой – в жилом комплексе откроются магазины, аптеки, медицинские центры, кафе, булочные, детские развивающие центры, отделение банка и многое другое.

Финансирование всех очередей строительства ЖК «Невские Паруса» осуществляет Банк ВТБ. Кредитная линия с лимитом выдачи 5 млрд. руб. была предоставлена в октябре 2015 года сроком на 5 лет. Помимо «Невских парусов», Банком ВТБ осуществляется также проектное финансирование ЖК «Полюстрово Парк», который Setl City возводит в Калининском районе Петербурга.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»