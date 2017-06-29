«Челси» может перехватить у «Зенита» защитника Костаса Маноласа

Пауза, взятая греческим защитником Костасом Маноласом в переговорах с «Зенитом», может пойти не на пользу петербургскому футбольному клубу. Как сообщает 29 июня Sky Sports, игроком заинтересовался лондонский «Челси».

«Аристократы» сейчас активно ищут замену Джону Терри (36-летний ветеран «Челси» покинул команду этим летом). Один из рассматриваемых вариантов — как раз Манолас.

Ранее сообщалось, что «Зенит» договорился с итальянской «Ромой» о сумме отступных за греческого футболиста и почти пришел к согласию с самим игроком. Разногласие, возникшее в последний момент, касается валюты, в которой «Зенит» собирается перечислять Маноласу зарплату . Контракт прописан в рублях, что смущает футболиста. По другим данным, игрок попросил отложить вопрос по подписанию контракта до понедельника, 3 июля, поскольку у его жены намечены роды на этот день.

В сезоне-2016/17 Манолас отыграл за «Рому» 45 матчей и отдал две голевые передачи.