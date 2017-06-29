Студентов из Петербурга послали строить Крымский мост

Петербургский университет путей сообщения (ПГУПС) отправил 20 студентов на строительство моста через Керченский пролив. Для возведения переправы Росавтодор решил привлечь стройотряды.

Как рассказали «Фонтанке» 29 июня в ПГУПСе, желающих поучаствовать в стройке века набирали в течение месяца с разных курсов. Накануне их проводили в Крым. Вернутся студенты только 31 августа.

По данным Росавтодора, помимо петербуржцев, на стройплощадку Крымского моста отправились учащиеся из МГУ, столичного Университета путей сообщения, филиала Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета в Сочи – всего 90 человек.

С июля по сентябрь в работах на самой стройплощадке Крымского моста будет задействовано 60 студентов, а остальные 30 будут работать на строительстве автомобильного подхода к мосту в Крым со стороны Краснодарского края, изучая различные виды строительных работ — от погружения свай и монтажа пролетных строений до системы контроля качества строительства. Работа будет проходить по системе шестидневки, где суббота — сокращенный день. Заработная плата составит примерно около 25 тыс. рублей.

В прошлом году, как отметили в Росавтодоре, студотряды также провели трудовой семестр на стройплощадках Крымского моста.