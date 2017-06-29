Жители Красного Села остались без воды, света и Интернета

Сбой в работе электросетей остановил насосную подстанцию и оставил жителей Красного Села не только без света, но и без воды. По словам специалистов, с аварией уже справились, но местные жители заявляют о продолжающихся перебоях.

Как сообщили «Фонтанке» 29 июня читатели, свет на Гатчинском шоссе начал пропадать с 11 утра на 15-20 минут, но потом «включился», зато после этого «разом закончилась вся вода в кране». На отключения электричества жаловались жители домов на проспекте Ленина и улицах Красногородской, Освобождения. В части Красного Села электричество поступало исправно, но возникли проблемы с водой и, как пожаловались некоторые, с Интернетом и ТВ-вещанием.

В пресс-службе Водоканала нашему корреспонденту подтвердили, что сбой в работе электростанции действительно был, но к полудню электроснабжение восстановили. Авария затронула насосную станцию. Сейчас она хоть и начала работать, но чтобы вернуться к привычным объёмам, потребуется некоторое время. Пока оптимальный уровень давления восстанавливается, в домах Красного Села могут быть перебои с водой.

«В ближайшее время подача воды будет возобновлена в полном объёме», – пообещали на предприятии.