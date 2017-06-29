За аферу с 4 миллионами глава петербургской турфирмы получила 4 года условно

Руководитель туристической фирмы получила срок за мошенничество с деньгами клиентов в Петербурге. Женщина получила по году лишения свободы за каждый похищенный миллион.

Как сообщила 29 июня прокуратура города, суд признал генерального директора ООО «Сириус» виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Женщина с мая по сентябрь 2015 года похитила 4,2 млн рублей. Не подозревающие подвоха сотрудники отдавали руководителю полученные у туристов наличные, а безналичные средства, по ее указанию, переводили на банковскую карту её супруга. Клиенты остались без отдыха, а женщина потратила деньги на личные нужды.

Октябрьский районный суд осудил петербурженку на четыре года условно с пятилетним испытательным сроком, в течение которого женщина должна быть законопослушной.