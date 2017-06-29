В СПбГУ открылся уникальный для России Социальный центр переводов

В Санкт-Петербургском государственном университете открылся уникальный для России Социальный центр переводов.

Как сообщили в университете, Социальный центр переводов — это некоммерческая «учебная фирма» или студенческое бюро, которое будет оказывать услуги устного и письменного перевода, в том числе социально незащищенным гражданам.

Последний аспект особенно актуален в связи с тем, что в России не развит институт социального перевода. Кроме того, у студентов СПбГУ появилась возможность проходить практику на базе центра и работать с реальными заказчиками переводческих услуг.

Новый центр будет работать на Менделеевской линии, дом 5. Сегодня он уже полностью оснащен и начнет принимать клиентов в октябре 2017 года, когда у студентов начнется практика.

Социальный центр переводов — продолжение проекта по организации клинических практик в СПбГУ, формат которых предполагает совмещение образовательной и социально-ориентированной деятельности.

Все услуги по переводу будут оказываться студентами бесплатно под руководством преподавателей СПбГУ. К работе Социального центра переводов в новом учебном году будет привлечено свыше 150 обучающихся 7 магистерских программ. В дальнейшем в качестве работников центра планируется пригласить и практикантов-бакалавров, что позволит расширить географию языков перевода.

Социальный центр переводов планирует сотрудничать с социальными службами, некоммерческими фондами и государственными учреждениями. Интерес к деятельности центра уже проявили комитеты по социальной политике и по развитию туризма Петербурга.

Отметим, что до сих пор в России существовала только одна единственная благотворительная организация, которая занималась переводами – благотворительное сообщество переводчиков «Настоящее будущее». Между тем необходимость в подобных услугах достаточно велика.