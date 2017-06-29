Сбежавший из дома четвероклассник прошел пешком 13 км из Отрадного в Петербург

Путешествие школьника вдоль железнодорожных путей из Кировского района области в Петербург прервали бдительные полицейские. Ребенок разговаривать со стражами порядка не захотел. Его родителей искали всем миром.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО, мальчика 10 лет заметили вечером 28 июня сотрудники полиции на станции Понтонное в Колпинском районе. Его остановили, попытались разговорить, но ребенок молчал и не хотел отвечать даже на элементарные вопросы о том, как его зовут и сколько ему лет.

Сотрудники станции вызвали скорую. Но медики никаких травм или других медицинских показаний для госпитализации не нашли. Поэтому до выяснения всех обстоятельств мальчика увезли в приют «Транзит».

Тайна найденыша так заинтересовала транспортных полицейских, что к полуночи они восстановили его путь и нашли родителей. Четвероклассник, как выяснилось, утром того же дня ушел из дома в городе Отрадное Кировского района области. Дошел до железнодорожной станции Пелла и оттуда прошел 13 километров вдоль рельсов, пока не попался на глаза полицейским.

Выяснили стражи порядка и почему никто не искал ребенка. Он воспитывается в неполной семье, помимо него у 27-летней матери есть двое младших детей. И родительница просто не заметила ухода старшего сына.

В отношении женщины составлен административный протокол. Документы направлены в органы опеки и попечительства Кировского района области.