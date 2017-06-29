Экс-глава Минобороны Сердюков вошел в совет директоров КамАза

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков вошёл в совет директоров крупнейшего производителя грузовых автомобилей — концерна «КамАз».

Информация об этом появилась в СМИ 29 июня. Решение было принято на годовом собрании акционеров 23 июня, тем же числом датировано сообщение пресс-службы автопроизводителя.

Сердюков с 2015 года в качестве индустриального директора руководит авиационным кластером государственной корпорации «Ростех», которая владеет 49,9% акций КамАза. Также экс-министр является председателем товарищества собственников жилья в доме №9 по Молочному переулку в Москве, управдомом в котором стала Евгения Васильева.

Сердюков возглавлял Минобороны с февраля 2007 года по ноябрь 2012 года и лишился поста на фоне громкого коррупционного скандала, известного как дело «Оборонсервиса». Основным фигурантом дела была Васильева, которая возглавляла департамент имущественных отношений оборонного ведомства. В 2015 году она была осуждена за мошенничество и легализацию средств, полученных от продажи имущества «Оборонсервиса», которое находилось в подчинении министерства. Ее приговорили к пяти годам колонии, но уже через 34 дня она была условно-досрочно освобождена. Бывший министр обороны также оказался под следствием, но дело было закрыто, так как он попал под амнистию в связи с 20-летием Конституции РФ.