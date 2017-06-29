Продолжительность жизни в России выросла до рекордных 72 лет

Средняя продолжительность жизни россиян достигла почти 71,9 лет, говорится в материалах Росстата за 2016 год. Этот показатель стал самым высоким за всю историю Российской Федерации.

Самые высокие показатели зафиксированы в Ингушетии (80,8 года), Дагестане (77,2 года) и Москве (77 лет). В Санкт-Петербурге показатель составил 74,9 года.

При этом самые низкие результаты показала Республика Тыва, где средняя продолжительность жизни составляет лишь 64,2 года. В конце списка также находятся Чукотский автономный округ (64,4 года) и Еврейская автономная область (65,8 года).