Компания Л1 начала заселение жилого комплекса «Лондон Парк»

29 июня Компания Л1 начала заселение первых корпусов в жилом комплексе «Лондон Парк» на проспекте Просвещения.

В ближайшие дни ключи получат более пятисот клиентов компании. Заселение будет завершено к 6 июля. Оставшиеся корпуса первой очереди комплекса должны быть введены в эксплуатацию и полностью заселены до конца текущего года.

Разновысотный, от 5 до 30 этажей, жилой комплекс общей площадью почти 500 тысяч квадратных метров строится на участке 14 га на проспекте Просвещения между улицами Руднева и Кустодиева. Это новая архитектурная доминанта на севере Санкт-Петербурга, высота двух заселяемых корпусов составляет 102 метра.

ЖК «Лондон Парк»

В ЖК «Лондон Парк» реализуется уникальная для Петербурга концепция клубного квартала. Она подразумевает, что жильцы могут удовлетворить все свои запросы, не покидая придомовой территории. Функцию «магазина у дома» будет выполнять собственный двухуровневый торгово-развлекательный комплекс, к которому примыкает физкультурно-оздоровительный центр с двумя бассейнами.

На эксплуатируемой кровле ТРК, помимо детских игровых площадок и зон отдыха, в соответствии с планом благоустройства будут высажены 65 вишневых деревьев. «Лондон Парк» – единственный жилой комплекс в городе, у жителей которого под окнами будет цвести свой собственный вишневый сад. Кроме того, вдоль улицы Руднева от проспекта Просвещения до Поэтического бульвара планируется посадить березовую аллею.

Всего в первой очереди ЖК «Лондон Парк» построено более двух тысяч квартир, большинство из которых уже распродано. Сейчас цена квадратного мера начинается от 79000 рублей, в начале августа она будет повышена.