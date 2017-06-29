В день финала Кубка конфедераций автобусы в Петербурге работают до 4 утра

Работа трех десятков автобусных маршрутов в Северной столице в воскресенье, 2 июля, будет продлена до 4 утра. Это сделано для удобства футбольных болельщиков.

Как сообщает пресс-служба ГУП «Пассажиравтотранс», с учетом позднего начала матча (в 21:00) на 5 часов продлят время работы 27 регулярных городских маршрутов: №№ 2, 13, 21, 39, 40, 57, 86, 92, 93, 106, 114, 115а, 123, 127, 137, 145, 153, 154, 157, 161, 184, 186, 187, 200, 210, 326 и 397.

Помимо этого, с полуночи до 6 утра 3 июля автобусы будут курсировать по пяти ночным маршрутам, дублирующим ветки петербургского метрополитена.

Для того чтобы все желающие попали на стадион «Санкт-Петербург», где перед финалом пройдет церемония закрытия кубка, с 16 часов по пяти маршрутам будут ходить бесплатные автобусы-шаттлы:

– S2 «Пл. Восстания» – автостанция «Крестовский остров»,

– S3 «ст.м. «Петроградская» – автостанция «Крестовский остров»,

– S4 «ст.м. «Выборгская» – автостанция «Крестовский остров»,

– S6 «ст. метро «Чкаловская» – Спортивная ул.»,

– S10 «Аэропорт Пулково – пересечение Северной дороги и Рюхиной ул.». Отправление автобусов прервется только на время матча и возобновится, кроме S2, сразу после его окончания.

«Пассажиравтотранс» также запустит на сутки с 5 утра 2 июля по 5 утра 3 июня маршрут от аэропорта Пулково до площади Восстания.

Напомним, Кубок конфедераций начался в Петербурге 17 июня и завершится на этой неделе, 2 июля. В нем принимают участие 8 футбольных команд со всего мира. В следующем году Петербург и другие города России принимают чемпионат мира по футболу.