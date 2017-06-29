Как намыть криптовалюту
Петербуржцы подхватили эпидемию майнинга. Они продолжают скупать оборудование для добычи криптовалют, несмотря на то, что оно сильно подорожало, а курс биткоина и эфира в последнее время пошел вниз. Как устроен рынок майнинга и реально ли на этом заработать, «Фонтанке» помогли разобраться основатель журнала о криптовалютах ForkLog Анатолий Каплан, начальник управления инновационной деятельности НИУ ВШЭ Марина Гурьева, владелец майнинговой фермы Тимофей Ра и инвестиционный менеджер фонда Runa Capital Константин Виноградов.
- Что такое криптовалюта и почему все бросились ее добывать?
- А это вообще законно?
- Что такое майнинг и зачем все скупают видеокарты?
- Я не математик и не программист. Я смогу заниматься майнингом?
- Собрать дома компьютер для майнинга реально?
- Как скоро я смогу заработать первый биткоин и стать миллионером?
- Тогда что добывать на домашнем компьютере?
- А есть гарантия, что заработать вообще удастся?
1 Что такое криптовалюта и почему все бросились ее добывать?
Криптовалюта — это виртуальная валюта. В отличие от обычных денег, которые эмитирует Центробанк, криптовалюты не имеют материального носителя и существуют только в виде программного кода. В последние месяцы криптовалюты сильно подорожали. К примеру, курс биткоина за апрель – май вырос почти в три раза, а к середине июня достиг психологической отметки в 3000 долларов. Другая распространенная валюта — эфир – за тот же период взлетела с 50 до 400 долларов. Впрочем, в последние две недели обе криптовалюты значительно подешевели.
2 А это вообще законно?
В разных странах по-разному. Например, в Японии криптовалюты официально признаны платежным средством. В Китае операции с ними запрещены для банков, но разрешены для физических лиц. В большинстве стран регулирование как таковое пока отсутствует. Российский ЦБ в 2014 году заявил, что считает операции с биткоинами «сомнительными», но затем пересмотрел свои взгляды. Сейчас регулятор планирует создать в России национальную виртуальную валюту.
3 Что такое майнинг и зачем все скупают видеокарты?
Криптовалюту, в отличие от долларов и рублей, можно не только заработать или купить, но также добыть. Люди, которые занимаются майнингом (от англ. Mining — добыча полезных ископаемых) выполняют ту же роль, что операционисты и инкассаторы в обычных банках. Они обслуживают транзакции, предоставляя свои вычислительные мощности для шифрования данных. За это система их вознаграждает — выпуская и отдавая им новую криптовалюту. Современные видеокарты, в отличие от предшественников, уже не занимаются только обработкой изображений, но представляет собой дополнительный процессор. Их мощности и используют для криптографических вычислений.
4 Я не математик и не программист. Я смогу заниматься майнингом?
Для криптографических вычислений математические таланты не нужны. Достаточно приобрести оборудование, установить специальную программу и нажать кнопку – компьютер будет решать задачу сам. По оценкам экспертов, добычу криптовалют в России ведут несколько десятков тысяч человек. Большинство из них одиночки, занимающиеся майнингом в домашних условиях, и только несколько десятков владельцев специализированных дата-центров.
5 Собрать дома компьютер для майнинга реально?
Теоретически, да. Чаще всего для этого используют видеокарты AMD Radeon и Nvidia. Чтобы увеличить мощности, они объединяются в так называемые фермы по 5-10 штук. Но сейчас достать такое оборудование затруднительно. В последние два месяца на волне ажиотажа покупатели смели с полок самые популярные модели, рассказали «Фонтанке» в «Юлмарте», «Кейе» и DNS. На то, что осталось, цены увеличились на 30%. Готовые фермы также выросли в цене: если несколько месяцев назад их стоимость составляла около 125 тыс. рублей, то сейчас – 200 тыс. рублей. Программное обеспечение для майнинга бесплатно.
6 Как скоро я смогу заработать первый биткоин и стать миллионером?
Добыча самой популярной криптовалюты в домашних условиях с помощью видеокарт стала невыгодной уже несколько лет назад. Чем больше выпускается биткоинов, тем больше совершается с ними транзакций, как результат — вычислительные мощности обесцениваются. К примеру, в 2009 году за правильно подобранный блок можно было получить 50 биткоинов, сейчас – только 12,5. Сейчас для майнинга биткоинов используют специализированные процессоры ASIC. Причем чаще всего их владельцы объединяются, собирая из своих машин один большой виртуальный компьютер. Однако их нельзя купить в обычных магазинах. Кроме того, в отличие от обычных видеокарт, ASIC нельзя использовать для решения других задач. То есть, если ставки на высокие доходы не оправдаются, продать это оборудование будет невозможно.
7 Тогда что добывать на домашнем компьютере?
Сейчас в мире более 100 криптовалют. Доходность их добычи можно рассчитать с помощью различных онлайн-сервисов, например, What to Mine. Для этого вам придется указать, какое вы используете оборудование и сколько электроэнергии оно потребляет. По состоянию на 28 июня, добыча эфира с помощью фермы из восьми видеокарт Nvidia GeForce GTX 1060 при текущем курсе принесет около 23 долларов в день. Значит, окупить вложения в майнинговую ферму стоимостью 200 тыс. рублей получится примерно за четыре месяца, затем вы будете зарабатывать около 46 тыс. рублей в месяц. Чуть менее выгодно вкладывать в Sibcoin, LBRY, Hush, Expanse, Zcash, Zencash.
8 А есть гарантия, что заработать вообще удастся?
Криптовалюты — это высокорисковый бизнес. What to Mine и подобные ей системы рассчитывают доходность исходя из текущего курса. Но от его падения вы не застрахованы. К примеру, тот же эфир за последние две недели потерял четверть своей стоимости, биткоин – около 15%. Помимо дохода, который вам обещает принести криптовалюта, следует оценить ее ликвидность (сколько транзакций с ней совершается в день и за какую комиссию вы сможете ее продать) и надежность самой системы (например, сколько человек в ней занимаются майнингом, как разработчики обещают ее развивать). Но и это не даст стопроцентной гарантии.
«Фонтанка» спросила экспертов, с какими еще подводными камнями рискуют столкнуться добытчики биткоинов.
Анатолий Каплан, основатель журнала о криптовалютах ForkLog:
«Люди, которые сейчас занимаются добычей криптовалют, как правило, вчера узнали, что такое биткоин, стали экспертами, и теперь втягивают других в эти авантюры. На мой взгляд, доходность майнинга преувеличена. Эффективнее купить криптовалюты и ждать, когда они подорожают».
Марина Гурьева, начальник управления инновационной деятельности НИУ ВШЭ:
«Ажиотаж вокруг майнинга связан с космическим ростом капитализации Etherium - с начала года примерно в 44 раза. Но сейчас мы наблюдаем охлаждение на рынке, а принимая во внимание планы команды Etherium перейти на новый алгоритм PoS (англ. Proof-of-Stake – подтверждение долей, ставит доходы от майнинга в зависимость не от вычислительных мощностей, а объема криптовалюты на счете. — Прим. ред.), инвестировать в майнинг следует с большой осторожностью, просчитав окупаемость при наступлении пессимистичного сценария».
Константин Виноградов, инвестиционный менеджер фонда Runa Capital:
«Добыть много криптовалюты в домашних условиях не получится. Одна ферма создает нагрузку на сеть, сравнимую с электроплиткой или утюгом. Эксплуатация нескольких таких устройств в режиме нон-стоп может привести к тому, что проводка не выдержит и сгорит. Кроме того, уже три устройства повышают температуру в комнате на 4 градуса. Если вы не хотите жить в парилке, от затеи лучше отказаться и купить место в специализированном дата-центре, который будет брать с вас комиссию за обслуживание фермы».
Тимофей Ра, владелец майнинговой фермы:
«Сейчас у меня и партнеров в Подмосковье около 100 ферм по добыче эфира, и мы
закупили крупную партию 1000 штук. Даже если расчеты по доходности не оправдаются, это оборудование остается ликвидным — такие дата-центры можно использовать для нейросетей и вычисления big data».
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