Как намыть криптовалюту

8 А есть гарантия, что заработать вообще удастся?

Криптовалюты — это высокорисковый бизнес. What to Mine и подобные ей системы рассчитывают доходность исходя из текущего курса. Но от его падения вы не застрахованы. К примеру, тот же эфир за последние две недели потерял четверть своей стоимости, биткоин – около 15%. Помимо дохода, который вам обещает принести криптовалюта, следует оценить ее ликвидность (сколько транзакций с ней совершается в день и за какую комиссию вы сможете ее продать) и надежность самой системы (например, сколько человек в ней занимаются майнингом, как разработчики обещают ее развивать). Но и это не даст стопроцентной гарантии.

«Фонтанка» спросила экспертов, с какими еще подводными камнями рискуют столкнуться добытчики биткоинов.

Анатолий Каплан, основатель журнала о криптовалютах ForkLog:

«Люди, которые сейчас занимаются добычей криптовалют, как правило, вчера узнали, что такое биткоин, стали экспертами, и теперь втягивают других в эти авантюры. На мой взгляд, доходность майнинга преувеличена. Эффективнее купить криптовалюты и ждать, когда они подорожают».

Марина Гурьева, начальник управления инновационной деятельности НИУ ВШЭ:

«Ажиотаж вокруг майнинга связан с космическим ростом капитализации Etherium - с начала года примерно в 44 раза. Но сейчас мы наблюдаем охлаждение на рынке, а принимая во внимание планы команды Etherium перейти на новый алгоритм PoS (англ. Proof-of-Stake – подтверждение долей, ставит доходы от майнинга в зависимость не от вычислительных мощностей, а объема криптовалюты на счете. — Прим. ред.), инвестировать в майнинг следует с большой осторожностью, просчитав окупаемость при наступлении пессимистичного сценария».

Константин Виноградов, инвестиционный менеджер фонда Runa Capital:

«Добыть много криптовалюты в домашних условиях не получится. Одна ферма создает нагрузку на сеть, сравнимую с электроплиткой или утюгом. Эксплуатация нескольких таких устройств в режиме нон-стоп может привести к тому, что проводка не выдержит и сгорит. Кроме того, уже три устройства повышают температуру в комнате на 4 градуса. Если вы не хотите жить в парилке, от затеи лучше отказаться и купить место в специализированном дата-центре, который будет брать с вас комиссию за обслуживание фермы».

Тимофей Ра, владелец майнинговой фермы:

«Сейчас у меня и партнеров в Подмосковье около 100 ферм по добыче эфира, и мы

закупили крупную партию 1000 штук. Даже если расчеты по доходности не оправдаются, это оборудование остается ликвидным — такие дата-центры можно использовать для нейросетей и вычисления big data».