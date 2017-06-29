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13:36 29.06.2017
Деньги

Как намыть криптовалюту

Как намыть криптовалюту
Олег Харсеев/Коммерсантъ

Петербуржцы подхватили эпидемию майнинга. Они продолжают скупать оборудование для добычи криптовалют, несмотря на то, что оно сильно подорожало, а курс биткоина и эфира в последнее время пошел вниз. Как устроен рынок майнинга и реально ли на этом заработать, «Фонтанке» помогли разобраться основатель журнала о криптовалютах ForkLog Анатолий Каплан, начальник управления инновационной деятельности НИУ ВШЭ Марина Гурьева, владелец майнинговой фермы Тимофей Ра и инвестиционный менеджер фонда Runa Capital Константин Виноградов.

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29.06.2017 11:47
13 Комментариев
Как намыть криптовалюту
  1. Что такое криптовалюта и почему все бросились ее добывать?
  2. А это вообще законно?
  3. Что такое майнинг и зачем все скупают видеокарты?
  4. Я не математик и не программист. Я смогу заниматься майнингом?
  5. Собрать дома компьютер для майнинга реально?
  6. Как скоро я смогу заработать первый биткоин и стать миллионером?
  7. Тогда что добывать на домашнем компьютере?
  8. А есть гарантия, что заработать вообще удастся?

1 Что такое криптовалюта и почему все бросились ее добывать?

Криптовалюта — это виртуальная валюта. В отличие от обычных денег, которые эмитирует Центробанк, криптовалюты не имеют материального носителя и существуют только в виде программного кода. В последние месяцы криптовалюты сильно подорожали. К примеру, курс биткоина за апрель – май вырос почти в три раза, а к середине июня достиг психологической отметки в 3000 долларов. Другая распространенная валюта — эфир – за тот же период взлетела с 50 до 400 долларов. Впрочем, в последние две недели обе криптовалюты значительно подешевели.

2 А это вообще законно?

В разных странах по-разному. Например, в Японии криптовалюты официально признаны  платежным средством. В Китае операции с ними запрещены для банков, но разрешены для физических лиц.  В большинстве стран регулирование как таковое пока отсутствует. Российский ЦБ в 2014 году заявил, что считает операции с биткоинами «сомнительными», но затем пересмотрел свои взгляды. Сейчас регулятор планирует создать в России национальную виртуальную валюту.

3 Что такое майнинг и зачем все скупают видеокарты?

Криптовалюту, в отличие от долларов и рублей, можно не только заработать или купить, но  также добыть. Люди, которые занимаются майнингом (от англ. Mining — добыча полезных ископаемых) выполняют ту же роль, что операционисты и инкассаторы в обычных банках. Они обслуживают транзакции, предоставляя свои вычислительные мощности для шифрования данных. За это система их вознаграждает — выпуская и отдавая им новую криптовалюту.  Современные видеокарты, в отличие от предшественников, уже не занимаются только обработкой изображений, но представляет собой дополнительный процессор. Их мощности и используют для криптографических вычислений.

4 Я не математик и не программист. Я смогу заниматься майнингом?

Для криптографических вычислений математические таланты не нужны. Достаточно приобрести оборудование, установить специальную программу и нажать кнопку – компьютер будет решать задачу сам. По оценкам экспертов, добычу криптовалют в России ведут несколько десятков тысяч человек. Большинство из них одиночки, занимающиеся майнингом в домашних условиях, и только несколько десятков владельцев специализированных дата-центров.

5 Собрать дома компьютер для майнинга реально?

Теоретически, да. Чаще всего для этого используют видеокарты AMD Radeon и Nvidia. Чтобы увеличить мощности, они объединяются в так называемые фермы по 5-10 штук. Но сейчас достать такое оборудование затруднительно. В последние два месяца на волне ажиотажа покупатели смели с полок самые популярные модели, рассказали «Фонтанке» в «Юлмарте», «Кейе» и DNS. На то, что осталось, цены увеличились на 30%. Готовые фермы также выросли в цене: если несколько месяцев назад их стоимость составляла около 125 тыс. рублей, то сейчас – 200 тыс. рублей. Программное обеспечение для майнинга бесплатно.

6 Как скоро я смогу заработать первый биткоин и стать миллионером?

Добыча самой популярной криптовалюты в домашних условиях с помощью видеокарт стала невыгодной уже несколько лет назад. Чем больше выпускается биткоинов, тем больше совершается с ними транзакций, как результат — вычислительные мощности  обесцениваются. К примеру, в 2009 году за правильно подобранный блок можно было получить 50 биткоинов, сейчас – только 12,5. Сейчас для майнинга биткоинов используют специализированные процессоры ASIC. Причем чаще всего их владельцы объединяются, собирая из своих машин один большой виртуальный компьютер. Однако их нельзя купить в обычных магазинах. Кроме того, в отличие от обычных видеокарт, ASIC нельзя использовать для решения других задач. То есть, если ставки на высокие доходы не оправдаются, продать это оборудование будет невозможно.

7 Тогда что добывать на домашнем компьютере?

Сейчас в мире более 100 криптовалют. Доходность их добычи можно рассчитать с помощью различных онлайн-сервисов, например, What to Mine. Для этого вам придется указать, какое вы используете оборудование и сколько электроэнергии оно потребляет. По состоянию на 28 июня, добыча эфира с помощью фермы из восьми видеокарт Nvidia GeForce GTX 1060 при текущем курсе принесет около 23 долларов в день. Значит, окупить вложения в майнинговую ферму стоимостью 200 тыс. рублей получится примерно за четыре месяца, затем вы будете зарабатывать около 46 тыс. рублей в месяц. Чуть менее выгодно вкладывать в Sibcoin, LBRY, Hush, Expanse, Zcash, Zencash.

8 А есть гарантия, что заработать вообще удастся?

Криптовалюты — это высокорисковый бизнес. What to Mine и подобные ей системы рассчитывают доходность исходя из текущего курса. Но от его падения вы не застрахованы. К примеру, тот же эфир за последние две недели потерял четверть своей стоимости, биткоин – около 15%. Помимо дохода, который вам обещает принести криптовалюта, следует оценить ее ликвидность (сколько транзакций с ней совершается в день и за какую комиссию вы сможете ее продать) и надежность самой системы (например, сколько человек в ней занимаются майнингом, как разработчики обещают ее развивать). Но и это не даст стопроцентной гарантии.  

«Фонтанка» спросила экспертов, с какими еще подводными камнями рискуют столкнуться добытчики биткоинов.

Анатолий Каплан, основатель журнала о криптовалютах ForkLog:

«Люди, которые сейчас занимаются добычей криптовалют, как правило, вчера узнали, что такое биткоин, стали экспертами,  и теперь втягивают других в эти авантюры. На мой взгляд, доходность майнинга преувеличена. Эффективнее купить криптовалюты и ждать, когда они подорожают».

Марина Гурьева, начальник управления инновационной деятельности НИУ ВШЭ:

«Ажиотаж вокруг майнинга связан с космическим ростом капитализации Etherium -  с начала года примерно в 44 раза. Но сейчас мы наблюдаем охлаждение на рынке, а принимая во внимание планы команды Etherium перейти на новый алгоритм PoS (англ. Proof-of-Stake – подтверждение долей, ставит доходы от майнинга в зависимость не от вычислительных мощностей, а объема криптовалюты на счете. — Прим. ред.), инвестировать в майнинг следует с большой осторожностью, просчитав окупаемость при наступлении пессимистичного сценария».

Константин Виноградов, инвестиционный менеджер фонда Runa Capital:

«Добыть много криптовалюты в домашних условиях не получится. Одна ферма создает нагрузку на сеть, сравнимую с электроплиткой или утюгом. Эксплуатация нескольких таких устройств в режиме нон-стоп может привести к тому, что проводка не выдержит и сгорит. Кроме того, уже три устройства повышают температуру в комнате на 4 градуса. Если вы не хотите жить в парилке, от затеи лучше отказаться и купить место в специализированном дата-центре, который будет брать с вас комиссию за обслуживание фермы».

Тимофей Ра, владелец майнинговой фермы:

«Сейчас у меня и партнеров в Подмосковье около 100 ферм по добыче эфира, и мы
закупили крупную партию 1000 штук. Даже если расчеты по доходности не оправдаются, это оборудование остается ликвидным — такие дата-центры можно использовать для нейросетей и вычисления big data».


© Фонтанка.Ру
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комментарии пользователей (13)
Xopb
29 июня 2017 г. 13:17
ariman1: кто ж знает? Это у велика подшипники, колодки, покрышки заменил и катайся. А видяхи на износ пахали и ТО им никто не делал. Будете машину, которая в гонках участвовала, себе в качестве семейного авто покупать?
ariman1
29 июня 2017 г. 13:13
Xopb: ну, не долго они работали, от силы пару месяцев
Borze
29 июня 2017 г. 13:09
По оценкам экспертов, добычу криптовалют в России ведут несколько десятков тысяч человек
Вот это фуфломицин высшей пробы!!! Только ленивый админ не майнит на рабочем оборудовании при халявном электричестве. Я уже озадачил своих калининградских партнёров прикупить мне парочку 1063 в приграничных польских магазах. на работе воткну. Утром пришёл, алгоритм поправил и делов-то. Опять-таки: электричество и помещение на халяву.
Xopb
29 июня 2017 г. 12:58
Advanced: Это было выгодно, пока все этим не занимались.
Xopb
29 июня 2017 г. 12:56
ariman1:
хорошие видеокарты
Насчёт хорошести спорное утверждение. Видяхи были разогнаны и работали 24/7. Сколько им ещё жизни осталось, не известно

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