28 кг янтаря и украшений арестовали в торговом центре на Благодатной

Делом о самовольной добыче янтаря закончился визит полицейских в ювелирный магазин в Московском районе Петербурга. Сотни украшений и почти 20 кг камня забрали в качестве вещественных доказательств.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области 28 июня, продавцы в торговом центре на Благодатной улице не смогли предъявить полицейским документы на янтарь. Сомнение вызвало и соответствие предложенного товара требованиям к изделиям из драгоценных металлов.

Заручившись мнением эксперта пробирного надзора, который присутствовал на инспекции, сотрудники правоохранительных органов изъяли из продажи 828 различных украшений в оправе из жёлтого металла. Общий вес превысил 9 кг. Также вывезли ещё 19 кг окаменевшей ископаемой смолы. Янтарь и изделия из него отправили экспертам.

Инспекция закончилась административными делами о самовольной добыче янтаря и обмане потребителей. Возбуждение третьего дела – о нарушении правил обращения, учета и хранения драгоценных металлов – пока под вопросом.

По данным «Фонтанки», янтарь обнаружили в магазине «Царский дворец», который ориентирован на туристов из Китая. Сырье для украшений закупается на Украине и в Калининграде, обрабатывается в Поднебесной, а потом переправляется в Петербург, где продается с сумасшедшей наценкой.