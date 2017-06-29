Арт-инсталляцию о мире особых людей покажут в петербургском ТЦ

В одном из торговых центров Петербурга будет представлена арт-инсталляция «Глубоко внутри», рассказывающая о мире людей с тяжелыми множественными нарушениями развития.

Проект «Глубоко внутри» – это совместный проект благотворительной организации «Перспективы», студии визуальных коммуникаций «Гонзо-дизайн» при поддержке Генконсульства Королевства Нидерландов в Петербурге. Он посвящен людям с тяжелой инвалидностью из Психоневрологического интерната №3 в Старом Петергофе.

Проект стартовал весной и путешествует по общественным пространствам города. С 1 по 31 июля 2017 ее смогут увидеть посетители МЕГИ Дыбенко.

В пространстве торгового центра появится инсталляция в форме черного коридора. Попадая внутрь, зритель оказывается в тихом, затемненном пространстве с небольшими изображениями, к которым необходимо приблизиться и всмотреться. Дополнительный эффект создают встроенные видео и звуковое сопровождение, побуждающее посетителей замедляться и «включаться». Таким образом, создатели показывают контраст с той насыщенной, интенсивной и быстрой средой, которая окружает инсталляцию.

«Мы боимся боли, поэтому стараемся ее не видеть и не чувствовать. У большинства из нас фобия чувств. Но когда мы допускаем и боль, и радость, мы можем почувствовать, что и за болью тоже что-то есть. Я вообще считаю, что мы все с ограниченными возможностями. Просто у кого-то в большей, у кого-то в меньшей степени», – говорит Маргарете фон дер Борх, основатель благотворительной организации «Перспективы».

Люди, живущие в интернатах, незаметны, так как большая часть таких учреждений находится за чертой города. Проект дает возможность зрителю приблизиться к особым людям, пережить опыт другого течения жизни и прочувствовать их переживания.