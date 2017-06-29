ФОРА-БАНК к своему 25-летнему юбилею подарил Петербургу парусный праздник

В год своего 25-летия АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) стал Генеральным спонсором серии международных парусных регат «Who is who»

Очередной этап этого увлекательного соревнования прошел в Санкт-Петербурге. Его организаторы подарили жителям и гостям города не только спортивное состязание, но и красивое зрелище.

Все старты проходили в акватории Невы на фоне нового петербургского футбольного стадиона, где как раз в эти дни проходили матчи Кубка Конфедерации

ФОРА-БАНК

Более сорока яхтсменов из разных стран приняли участие в регате. Выяснить «кто есть кто» в Санкт-Петербург приехали спортсмены из Таллина, Минска, Москвы и Подмосковья, Ярославля, Мурманска, Калининграда и других городов.

ФОРА-БАНК

Девиз ФОРА-БАНКа «Выигрываем вместе!» отлично подходит для этих соревнований. Гонка построена таким образом, чтобы все участники имели предельно равные возможности: яхтсмены состязаются в одиночку, меняясь яхтами на каждом из этапов. Такой тип гонок называется «гонкой с пересадкой» и не случайно их популярность увеличивается год от года, ведь результат зависит только от личного мастерства и желания победить, а воля случая сведена на нет.

ФОРА-БАНК

ФОРА-БАНК в течение всей своей 25-летней истории поддерживает интересные и социально-значимые спортивные, культурные и благотворительные проекты, и юбилейный год не стал исключением. Программа мероприятий 2017 года насыщена и разнообразна. В регионах присутствия ФОРА-БАНКа при его поддержке уже прошли и еще пройдут самые различные мероприятия. Так, в Санкт-Петербурге кроме регаты состоялся полумарафон «Белые ночи», генеральным спонсором которого также стал ФОРА-БАНК.

ФОРА-БАНК

Эстафету у петербургских состязаний примут Москва, Пермь, Нижний Новгород, Калуга, Краснодар, Ярославль, Тула, Липецк. В этих городах пройдут массовые забеги, велопробеги и регаты.

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