Бомбу на "Владимирской" не нашли

Из-за анонимного звонка взрывотехники ОМОНа больше часа 29 июня искали взрывное устройство на станции красной линии петербургской подземки. Телефонное предупреждение оказалось шуткой.

Как сообщили в пресс-службе метро Петербурга, в 10:35 "Владимирская" и закрытый вместе с ней переход на "Достоевскую" вновь доступны пассажирам.

"Опасных предметов не обнаружено", – уточнили в ведомстве.

По информации "Фонтанки", причиной более чем часового сбоя в работе метро, который пришёлся на утренний час пик, стал анонимный звонок. Из-за угрозы взрыва станцию и переход с неё на оранжевую линию закрыли на проверку. Сотрудники Росгвардии обследовали помещения и ничего опасного не обнаружили.