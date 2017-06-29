В Москве нашли надгробную плиту приближенной Петра I

Надгробие XVII века принадлежит Анне Ртищевой, жене Петра Прозоровского, cподвижника царя. Находку обнаружили при прокладке водопровода на Большой Лубянке.

Как сообщается на официальном портале мэра Москвы, столичные археологи нашли плиту из белого известняка в траншее, вырытой вдоль стены Сретенского монастыря. Археологи объясняют уникальность находки тем, что плита не белого цвета, ее фронтальная часть выкрашена синим. Хорошо сохранилась не только краска, практически полностью читается надпись, высеченная на надгробии. Размеры находки 68 на 68 см, толщина плиты — 10 см.

«Обнаружить выкрашенную могильную плиту того времени — большая редкость. Долго считалось, что все они белые только потому, что нестойкие краски полностью сходили с течением времени. Также на артефакте были обнаружены следы красной краски, которой расписан периметр надгробия. Точный состав краски ученые смогут определить после того, как проведут химический анализ», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Найденная плита относится к типу закладных надгробий, которые устанавливали в стену храма над местом погребения или рядом с ним. Надпись на ней выполнена в обронной технике: рельефные буквы высечены из камня пятистрочной вязью. То есть они связаны в единый орнамент. Пространство между буквами покрыто синей краской.

Надпись практически полностью удалось восстановить. Она гласит: «Лета 1678 октября, в 31-й день на память святых апостолов Стахия и Амплия и иже с ними, преставися раба Божия боярина князя Петра Прозоровского жена княгиня Анна (погребе) на ноября в 1-й день».

Анна Ртищева была представительницей знатного боярского рода. Она вышла замуж за Петра Прозоровского (1644–1720) совсем юной и прожила с князем почти 20 лет. Умерла Анна Ртищева молодой, ей едва исполнилось 35 лет. Петр Прозоровский не женился снова и прожил вдовцом до конца своих дней. Дочь Петра Прозоровского и Анны Ртищевой получила от родителей большое наследство и вышла замуж за князя Ивана Голицына. Она стала одной из первых придворных дам при Екатерине I.

Петр Прозоровский был приближенным отца Петра I — царя Алексея Михайловича Романова. В 1674 году Алексей Михайлович назначил его дядькой, то есть воспитателем, для малолетнего царевича Ивана, старшего брата и соправителя Петра. После смерти Алексея Романова Прозоровский стал одним из опекунов Петра I. А с 1697 по 1698 год он руководил страной вместе с боярами Львом Нарышкиным и Борисом Голицыным.

В это время молодой Петр I был в «великом посольстве» — путешествовал по Западной Европе, чтобы заручиться поддержкой других стран. Позже князь Прозоровский помогал царю строить флот, управлял Оружейной палатой и Большой казной. Особой заслугой князя считают то, что он нашел деньги на закупку новой артиллерии во время Северной войны со Швецией. Царь приказал переплавить в деньги всю посуду и все вещи Оружейной палаты и прислать ему необходимую сумму для закупки нового оружия. Петр Прозоровский приказ исполнил.

Когда царь вернулся после победы над шведами в Москву, то выразил сожаление о том, что нельзя украсить Грановитую палату по-старому. На это Петр Прозоровский ответил, что сохранил все вещи, а на артиллерию отдал деньги, которые сберег, когда еще был казначеем при Алексее Михайловиче. Когда Петр I осмотрел казну, то захотел отдать князю десять мешков с деньгами, но тот отказался, заявив: «Мне? Я бы мог давно и всей казной сей овладеть… Но мне не надо… моя дочь и без того нарочито богата будет».

Умер князь Петр Прозоровский 20 марта 1720 года, похоронен в Богоявленском монастыре.

Сейчас надгробие супруги Петра Прозоровского продолжают изучать специалисты. Глава Мосгорнаследия сообщил, что плиту могут впервые показать горожанам на одной из выставок, посвященных артефактам, найденным в рамках программы «Моя улица».

Это не первая археологическая находка, которая обнаружена в июне в Москве. В начале месяца на территории парка «Зарядье» нашли каменные топоры бронзового века, в середине июня во время проведения инженерных работ на Сретенке — кремневый резец эпохи неолита, а на Покровском бульваре — скребок эпохи мезолита. Это самые древние артефакты, найденные в столице.

Археологический контроль ведут на всех строительных площадках «Моей улицы». Благодаря работе археологов в предыдущие годы было найдено более тысячи артефактов, а в этом году зафиксировано уже сотни находок.