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29.06.2017 10:23

Роналду покинул Россию из-за рождения двойни

Форвард мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду подтвердил рождение двоих детей. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Я отдавал все силы в матчах за сборную, несмотря на то, что у меня родились два сына. К сожалению, мы не смогли достичь цели, но я уверен, что мы впредь будем дарить радость португальцам», — написал Роналду 29 июня и добавил, что очень рад увидеть своих детей в первый раз.

32-летний футболист покинул расположение сборной Португалии после того, как его команда проиграла Чили в полуфинале Кубка конфедераций. Встреча прошла на «Казань Арене» в среду, 28 июня, и завершилась победой южноамериканцев в серии пенальти со счетом 3:0. В основное и дополнительное время мячей забито не было.

Теперь Роналду не сыграет в матче за третье место на Кубке конфедераций-2017.

СМИ впервые сообщили о рождении у Роналду двойни от суррогатной матери 11 июня. Футболист также воспитывает шестилетнего сына Криштиану-младшего, тоже рожденного суррогатной матерью. В данный момент нападающий встречается с 22-летней испанской моделью Джорджиной Родригес.

 

 

Источник: "Лента.ру"


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