Рабочие тушили пожар над будущим метро на Туристской

Временное сооружение над строящейся станцией Невско-Василеостровской линии метро в Петербурге вспыхнуло утром 29 июня. Рабочие пожарных решили не ждать.

Как рассказали «Фонтанке» в главном управлении МЧС по Петербургу, о ЧП на Туристской улице дежурному сообщили в 9:22. Из-за важности объекта на место выехали по повышенному номеру опасности. Через пять минут у дома №20 остановилось первое подразделение, но тушить было уже нечего. Строители справились своими силами.

Пожарным они рассказали, что загорелась обшивка на временной постройке над будущей станцией метро «Туристская». Вход на нее будет расположен на пересечении Туристской и Оптиков. Предполагается, что в эксплуатацию её введут после 2020 года.

Как выяснили сотрудники МЧС, от огня пострадали 2 квадратных метра обшивки. Почему она загорелась, не уточняется.