Еще
11:32 29.06.2017
Пришлите свою новость!
11:31
28 кг янтаря и украшений арестовали в торговом центре на Благодатной
11:21
Погибшего под Выборгом водителя из машины вырезали спасатели
11:04
Рабочие тушили пожар над будущим метро на Туристской
10:57
Состоятельный петербуржец забыл о налогах и поплатился кроссовером
10:48
Бомбу на "Владимирской" не нашли
10:39
В Москве нашли надгробную плиту приближенной Петра I
10:23
Роналду покинул Россию из-за рождения двойни
10:15
Из Финляндии в Эстонию контрабандой вывезли 180 тонн мусора
10:09
Петербуржец просит найти сына, не вернувшегося со Шри-Ланки
09:58
Встреча одноклассников в Весёлом Посёлке закончилась смертью двух человек
09:40
Умер экс-солист «Иванушек International» Олег Яковлев
09:32
Метро «Владимирская» в утренний час пик закрыли для пассажиров
09:29
Гимнастка Мамун готова научить сборную России по футболу дисциплине
09:21
Счетная палата обратилась в Генпрокуратуру и СК после проверки Минздрава
09:09
В Петербурге двое гвардейцев не поделили машину из-за долгов
09:01
На Красненьком кладбище нашли тело бывшего заключённого в «адидасах»
08:53
Кабмин не видит конфликта интересов в назначении сына Рогозина руководителем авиастроительных компаний
08:45
Школьница пострадала при взрыве смартфона на Урале
08:37
Защитные жалюзи не спасли от вора «Евросеть» на Испытателей
08:29
Заблокированные на Украине российские сайты восстанавливают трафик
08:21
В ДТП в Янино байкер погиб, на Софийской – серьезно ранен
08:13
В Минобороны назвали «удобной целью» новый британский авианосец
08:05
Американским военным запретят пользоваться ПО «Лаборатории Касперского»
02:24
“Гадкий я” снова станет гадким - в последний раз
02:05
В кино покажут экранизацию романа Стивена Фрая
01:53
Танцевальный марафон Open Look начнется в Летнем саду
01:40
Tequilajazzz включит летнюю громкость
01:20
В кино акулы сожрут девушек
00:49
РФ и Грузия хотят упростить визовый режим для экипажей самолетов
00:41
Российский Ан-30Б выполнит наблюдательный полет над Эстонией
00:30
В США рассказали о массовом поражении физиков на ядерном объекте
00:21
Клаудио Браво о трех отраженных пенальти: Это не случайность
00:12
Автомобиль врезался в толпу у вокзала в Лондоне
00:08
США объявили о введении новых мер безопасности для гражданской авиации
28/06
Лавров: НАТО многократно нарастило силы в Европе
28/06
Сборная Чили вышла в финал Кубка конфедераций
28/06
В Харькове демонтировали барельеф Жукову
28/06
«Дальпитерстрой» за свой счет осветит Школьную
28/06
Цены на нефть растут
28/06
Мексиканец сказал жене, что пошел в магазин, и улетел на Кубок конфедераций
28/06
Кадыров через Telegram предупредил "ИноСМИ" об иске от Саудовской Аравии
28/06
СМИ США сообщают об отправке авианосцев к Сирии
28/06
Мнение: Строительная отрасль должна развернутся к старым зданиям
28/06
Город окончательно распрощался с академией гольфа в Сестрорецке
28/06
США поставили военную технику у сирийской авиабазы Шайрат
28/06
Украина подписала соглашение о присоединении к энергосистеме Европы
28/06
20 гектаров в Понтонном разлиновали под коттеджную застройку
28/06
Петербург объявил дорожные конкурсы на дополнительные 1,2 миллиарда рублей
28/06
Дипломаты РФ в ООН предупредили о возможных провокациях с химоружием в Сирии
28/06
Путин: Иностранные разведки пытаются влиять на внутренние дела России
28/06
Нэт Кинг Коул - музыкант, который победил расизм
28/06
Медведев: Неиспользуемые промзоны в крупных городах следует отдавать под жилую застройку
28/06
«Зенит» вернул полузащитника Роберта Мака в «ПАОК»
28/06
Скульптуры северного павильона Аничкова дворца увезут на реставрацию
28/06
Роскомнадзор внес Telegram в реестр за три часа
28/06
Казарма Конногренадерского полка в Петергофе продана за 13 млн рублей
28/06
«Фонтанка» за 60 секунд — 28 июня
28/06
СМИ: Полузащитник Паредес стал игроком «Зенита»
28/06
Законодательное собрание Петербурга ушло на каникулы
28/06
Апелляция: Смольный расторг контракт с Инжтрансстроем недобросовестно
28/06
ГИБДД задержала всемирного судью-полицейского из военно-научной разведки
28/06
Петербуржцы откладывают регистрацию авто из-за трех букв
28/06
Жаров: Роскомнадзор сам зарегистрирует Telegram без бюрократии
28/06
Предполагаемые члены террористической «Хизб ут-Тахрир» арестованы в Петербурге
28/06
На «Почте России» нашли «серую» корреспонденцию на сотни миллионов рублей
28/06
Напишите Тинькову в Telegram
28/06
Базы ГИБДД Петербурга недоступны из-за вирусной атаки
28/06
Присяжные вновь не смогли вынести вердикт по делу Немцова
28/06
«Зенит» встретится с «Тосно» в третьем туре РФПЛ, со «Спартаком» - в четвертом
28/06
Болельщика Кубка конфедераций госпитализировали с малярией
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
29.06.2017 11:04

Рабочие тушили пожар над будущим метро на Туристской

Временное сооружение над строящейся станцией Невско-Василеостровской линии метро в Петербурге вспыхнуло утром 29 июня. Рабочие пожарных решили не ждать.

Как рассказали «Фонтанке» в главном управлении МЧС по Петербургу, о ЧП на Туристской улице дежурному сообщили в 9:22. Из-за важности объекта на место выехали по повышенному номеру опасности. Через пять минут у дома №20 остановилось первое подразделение, но тушить было уже нечего. Строители справились своими силами.

 

Пожарным они рассказали, что загорелась обшивка на временной постройке над будущей станцией метро «Туристская». Вход на  нее будет расположен на пересечении Туристской и Оптиков. Предполагается, что в эксплуатацию её введут после 2020 года.

Как выяснили сотрудники МЧС, от огня пострадали 2 квадратных метра обшивки. Почему она загорелась, не уточняется.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Ранее по теме
Метрополитен выберет самые пожароопасные станции за 102 млн
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
maximumtest.ru
28.06.2017 12:07

Год до ЕГЭ: к чему быть готовым?

«Выбирать вуз и готовиться к ЕГЭ нужно заранее», - советуют родители нынешних выпускников школы.
maximumtest.ru
21.06.2017 10:00

5 секретов успешной сдачи ОГЭ для будущих девятиклассников

Серьёзность ОГЭ опрометчиво недооценивают как сами школьники, так и их родители: по русскому языку более 50% учеников получают на ОГЭ тройки и двойки. Корень проблемы - позднее начало подготовки.
maximumtest.ru
15.06.2017 10:00

18 июня родителям расскажут как помочь старшеклассникам в подготовке к ЕГЭ и поступлению

Родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание старшеклассников”, где можно задать вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в вузы РФ.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
28 кг янтаря и украшений арестовали в торговом центре на Благодатной
Рабочие тушили пожар над будущим метро на Туристской
Бомбу на "Владимирской" не нашли
Петербуржец просит найти сына, не вернувшегося со Шри-Ланки
Встреча одноклассников в Весёлом Посёлке закончилась смертью двух человек
На Красненьком кладбище нашли тело бывшего заключённого в «адидасах»
Школьница пострадала при взрыве смартфона на Урале
Защитные жалюзи не спасли от вора «Евросеть» на Испытателей
Российский Ан-30Б выполнит наблюдательный полет над Эстонией
В США рассказали о массовом поражении физиков на ядерном объекте
Доугрожавшийся Заур
Как выглядит погоня за Land Cruiser из полицейского BMW: «Коля, жми!»
Деньги на партию взяткой не считаются
Тюрьма для Кунгурова - выборы для «Гавани»
Погоня без взрыва – наркотики на ветер
Росгвардия с ножом в спине
Юнтоловский демон
География Навального правосудия
Арест по семейным обстоятельствам
Протестные отделы Петербурга
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Чем удивит фестиваль «Фонтанка-SUP - 2017»

Андрей Чепакин

Лыжники улетели в белую ночь

Вне игры: «Фонтанке» не продали алкоголь по паспорту болельщика

Новости компаний
maximumtest.ru
28.06.2017 12:07
Год до ЕГЭ: к чему быть готовым?
«Выбирать вуз и готовиться к ЕГЭ нужно заранее», - советуют родители нынешних выпускников школы.
maximumtest.ru
21.06.2017 10:00
5 секретов успешной сдачи ОГЭ для будущих девятиклассников
Серьёзность ОГЭ опрометчиво недооценивают как сами школьники, так и их родители: по русскому языку более 50% учеников получают на ОГЭ тройки и двойки. Корень проблемы - позднее начало подготовки.
maximumtest.ru
15.06.2017 10:00
18 июня родителям расскажут как помочь старшеклассникам в подготовке к ЕГЭ и поступлению
Родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание старшеклассников”, где можно задать вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в вузы РФ.
Angry Birds Activity Park
09.06.2017 20:52
Парки помогают провести каникулы с пользой
День напролет в компании планшета – вот краткое сочинение современного школьника на тему «Как я провел лето?». Хотите, чтобы было по-другому?
07.06.2017 10:09
Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ
11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14
Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой
Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
maximumtest.ru
31.05.2017 12:37
Для закончивших 8 класс: все об ОГЭ и выборе между школой и колледжем
30 мая все девятиклассники России сдавали ОГЭ по русскому языку и делились своими впечатлениями, и мнения оказалось негативным. В чём причина?
maximumtest.ru
24.05.2017 16:34
Будущим 11-классникам помогут определиться с профессией и вузами
Решение о выборе вуза и профессии одно из самых сложных как для ребят, так и для их родителей. Но при этом его нужно принять до того, как начнется тяжелый год в 11-м классе.
Фото предоставлено компаний FORT GROUP
19.05.2017 18:00
Детские клубы выручат родителей в выходные дни
20 и 27 мая родители смогут бесплатно отправить своих детей в увлекательное путешествие. Ребята встретятся с любимыми героями, узнают много интересного и нового. Отдохнут весело и с пользой.
«Год до поступления: время выбирать вуз!»
11.05.2017 10:10
Десятиклассникам и их родителям расскажут как выбрать профессию и вуз
Решение о выборе вуза и профессии всегда одно из самых важных и сложных не только в жизни старшеклассника, но и всей его семьи. 14 мая специалисты образовательного форума «Навигатор Поступления» расскажут десятиклассникам и их родителям о том, с чего начать выбирать профессию и вуз
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.