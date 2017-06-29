Петербуржец просит найти сына, не вернувшегося со Шри-Ланки

В полицию Невского района Петербурга обратился пенсионер, потерявший сына. Тот должен был вернуться из-за границы три дня назад, но пропал и не выходит на связь.

Как стало известно «Фонтанке», заявление в 70 отдел полиции 86-летний петербуржец принес в полдень 28 июня. По его словам, две недели назад его 22-летний сын уехал на отдых на Шри-Ланку. На протяжении отпуска молодой человек поддерживал с семьей связь. В последний раз он звонил отцу вечером 26 июня перед выездом в аэропорт. С острова парень должен был улететь в Москву, а потом на поезде прибыть в Петербург.

Родные так и не дождались молодого петербуржца дома. Его телефон выключен. К поискам туриста подключились силовики, сообщили в пресс-службе петербургского главка.